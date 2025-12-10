«Хватит кошмарить наших людей!» Рассказываем, ждать ли новую пенсионную реформу в 2026 году

Официально о повышении пенсионного возраста пока никто не говорил Источник: Анна Селина / MSK1.RU

В России с 2026 года вновь повысится пенсионный возраст. Это продолжение реформы, запущенной в 2019-м: постепенно и мужчины, и женщины будут выходить на пенсию позже. MSK1.RU рассказывает, какие именно изменения ждут россиян, кто сможет уйти на заслуженный отдых досрочно и могут ли поднять пенсионный возраст до 70 лет.

Пенсионная реформа в 2026 году

В 2026 году российское пенсионное законодательство вступит в предпоследнюю фазу изменений. Теперь мужчины получат право на страховую пенсию в 64 года, женщины — в 59 лет. Финальные значения к 2028 году составят 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Для назначения выплаты в 2026 году по-прежнему потребуется подтвердить минимум 15 лет страхового стажа и иметь не менее 30 пенсионных баллов. Сумму пенсий будут рассчитывать, сложив установленные государством выплаты и накопленные баллы.

Поправки также затронут процедуру назначения социальной пенсии по старости, которая полагается тем, кто не набрал нужного стажа. Если ранее ее получали женщины с 60 лет и мужчины с 65, то в 2026 году оформить социальную пенсию смогут женщины в 64 года и мужчины в 69 лет.

Как повышается пенсионный возраст

В 2026 году на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения, которые накопили 30 пенсионных баллов и имеют стаж не менее 15 лет.

Россияне, появившиеся на свет в 1963 и 1968 году, выйдут на заслуженный отдых только в 2028-м, после достижения 65 лет для мужчин и 65 — для женщин.

«С 2024 по 2028 год пенсионный возраст повышается на 12 месяцев каждые два года. При расчетах учитывают год рождения гражданина, а не фактическую дату наступления нужного возраста», — подчеркнула кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Рута Абрамова.

«Пожалейте наших людей!»

До этого появилась информация, что пенсионный возраст могут повысить еще больше. О том, что человек должен иметь право выбирать, когда ему выходить на пенсию, заявила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб.

До этого в новостях обсуждалась возможность нового повышения пенсионной планки. С инициативой дать гражданам право самостоятельно решать, когда уходить на пенсию, выступила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб.

«Если человек отсрочит выход на пенсию на пять лет, пенсия будет увеличена практически на 40%. А если на 10 лет, то больше чем в два раза, — заявила Бессараб. — Я объяснила, почему нельзя проактивно назначить пенсию: гражданин должен иметь право выбора — либо получать ее и прибавлять только заработную плату к своим доходам, но тогда это будет максимум три балла. Либо отсрочить получение и получить больше в дальнейшем».

После шумихи в СМИ глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что речь шла о выборе для каждого человека.

«Наше пенсионное законодательство действительно содержит возможность использования повышающего коэффициента при назначении пенсии в более позднем возрасте выхода на пенсию, но это исключительно желание и возможность гражданина, которой он может воспользоваться по своему усмотрению, — заявил он. — В Государственной думе законопроектов на эту тему нет. И никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах — ни в открытых, ни в закрытых — не ведется».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также опроверг слухи о новых корректировках пенсионного возраста.

«Никто его не повышает, возраст выхода на пенсию, не собирается повышать. Это разговор больше, если хотите, о выгодах того, что ты продолжаешь работать», — рассказал Володин РБК.

Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», считает разговоры о повышении пенсионного возраста вредными для общества и призывает их прекратить.

«Пожалейте наших людей! Хватит их кошмарить! Неужели непонятно: даже когда начинаются уверения, что никаких новаций здесь не ожидается, в народе это вызывает крайне нервную реакцию. Что вполне объяснимо: наших граждан столько раз обманывали, что они любой разговор на эту тему воспринимают как намек на грядущие перемены к худшему», — высказался парламентарий.

Вместо этого он предлагает строить новую пенсионную систему на двух принципах: снижении планки выхода на заслуженный отдых и увеличении размера пенсий.

«Когда повышали пенсионный возраст, обещали, что пенсии вырастут. И где эти обещания теперь?! Неужели этот горький урок нам пойдет не впрок? Убежден: можно и нужно обсуждать только одну тему: снижения пенсионного возраста до справедливого уровня — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. И чтобы пенсия была не ниже реального прожиточного минимума — сегодня это около 50 тысяч рублей», — считает Миронов.

Можно ли выйти на пенсию раньше

Не для всех россиян возрастная планка одинакова: право на досрочную пенсию по-прежнему имеют:

граждане с длительным трудовым стажем;

многодетные матери;

работники вредных и опасных производств;

инвалиды;

жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.

Матери троих детей могут досрочно оформить пенсию — уже в 57 лет. Уход за ребенком до 1,5 лет добавляет в страховой стаж 1,8 балла, за второго — 3,6 балла, а за третьего — 5,4.

Чтобы пораньше выйти на пенсию, многодетным мамам нужно иметь:

минимум 15 лет официального трудового стажа;

не менее 30 пенсионных баллов.

Где узнать о будущей пенсии

Актуальные данные о стаже, баллах и пенсионных отчислениях доступны онлайн через «Госуслуги». Достаточно заказать электронную выписку из лицевого счета в Социальном фонде России — и документ появится в вашем профиле в течение суток.

Также на сайте СФР работает специальный калькулятор. С его помощью можно сразу прикинуть, как ваши текущие накопления превратятся в конкретную сумму будущей пенсии.