Курьеры зарабатывают по 600 тысяч, а врачи 87? Об аномалиях российского рынка труда поговорили с экспертами

Главные люди страны — курьеры Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Российский рынок труда, кажется, тяжело болен. А может, и не кажется. По крайней мере, симптомы налицо. Более того, многие ими кичатся. Например, некоторые курьеры в Москве якобы уже зарабатывают более 600 тысяч рублей в месяц — эта новость сначала облетела курьерские чаты, а потом завирусилась в пабликах и СМИ. Правда, чтобы поднять такую сумму, курьеру нужно работать без выходных и явно не стандартные 8 часов в день.

Но и это еще не всё. Сортировщики товаров (без опыта работы и, естественно, даже без квалификации!) в третьем квартале этого года зарабатывают уже более 155 тысяч рублей. Рост на 74 %! Сортировщики — это те, кто отвечает за прием, распределение и контроль качества товаров на складах (как правило, маркетплейсов). И вот теперь они получают больше, чем квалифицированные медицинские специалисты. Согласно данным Росстата, в июне 2025 года средняя зарплата российских врачей составляла 87 тысяч рублей. Получается, маркетплейсы готовы платить абсолютно неквалифицированным сортировщикам вдвое больше, а курьерам — в 8 раз больше, чем поликлиники и больницы — врачам. Разве это не симптом тяжелой болезни?!

Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров в беседе с MSK1.RU тоже бьет тревогу. Он напоминает, что в начале года так же завирусились новости про то, что курьеры на фоне бума новогодних подарков зарабатывали по 250 тысяч рублей. Теперь взята новая планка — 600 тысяч. Захаров уверен, что подобные новости с сумасшедшими цифрами продвигают именно маркетплейсы, которые остро заинтересованы в новых кадрах на фоне бума электронной коммерции.

«Это аномалия, конечно», — категорично заявляет Захаров, указывая на колоссальные налоговые преференции для самозанятых. По его мнению, такие сумасшедшие доходы в 600 тысяч рублей — это следствие глубокой проблемы, связанной с самой системой самозанятости. Самозанятые платят лишь 6% налогов в сравнении с тем, что официально оформленные по трудовому договору сотрудники обходятся работодателю в 43%.

Однако Захаров уверен, что отказываться от системы самозанятости правительство не будет, хотя такие предложения звучат периодически то из верхней, то из нижней палаты парламента. Ведь это означало бы признать то, что такая модель изначально была ошибочной, уверен эксперт. Захаров считает, что реальный экономический эффект от «легализации» работников, которые до этого трудились на дому и брали оплату наличными, оказался мизерным. Зато налоговая дыра — огромной. По оценкам Захарова, налоговые преференции для сферы услуг через систему самозанятости за прошлый год превысили 4 триллиона рублей — больше, чем весь оборот IT-отрасли.

Член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов в беседе с MSK1.RU тоже раскритиковал нездоровый пиар нереальных зарплат курьеров. Такие потогонные условия труда Баранов назвал «издевательством над человеком» и предупредил о катастрофических последствиях для здоровья — вплоть до внезапной смерти.

По словам Баранова, требование или поощрение работы «круглые сутки без выходных» является не только нарушением всех мыслимых трудовых норм, но и физически невозможно в долгосрочной перспективе.

«Я могу привести длинный список болезней, которые поджидают таких "героев труда" , вплоть до внезапной смерти на фоне, казалось бы, полного здоровья», — говорит профсоюзный лидер. Он подчеркнул, что ни одно трудовое законодательство в мире не позволяет такого «издевательства».

Баранов указал на ключевую проблему: маркетплейсы уклоняются от соблюдения трудового законодательства, классифицируя курьеров как самозанятых или предпринимателей. Такая схема, по его мнению, позволяет работодателям игнорировать элементарные нормы безопасности труда и социальные гарантии.

При этом профсоюзы, чья прямая задача состоит в надзоре за соблюдением законодательства, оказываются бессильны.

«Профсоюзы они [маркетплейсы] никуда не пускают, — констатировал Баранов. —Маркетплейсам, разумеется, нет особого дела до здоровья курьеров — это вне их зоны ответственности. Всегда найдутся те, кто захочет занять место выбывшего. Особенно удобно это с мигрантами — инвалидность он получает у нас, а потом едет лечиться домой».

Развеял Баранов миф о баснословных заработках. По его словам, профсоюз «Новый Труд» проводит регулярные инспекции и ни разу не зафиксировал ни одного курьера, зарабатывавшего более 150 тысяч рублей в месяц (и то при очень напряженной работе).