«Вокруг одни токсики»: почему срочная работа стала адом для зумеров

Молодые люди ценят собственный комфорт больше, чем срочные задачи работодателя Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Разговоры о разнице поколений всегда в моде: таким образом можно самоутверждаться вне зависимости от того, какую сторону занимаешь. Конфликт «отцов» и «детей» — классика повседневной жизни. Молодежь кому-то начинает казаться не такой умной и совершенной, как 20 лет назад, а представители самой молодежи уже подвергают сомнению заветы старшего поколения. На помощь пришла теория поколений с ее делениями на бумеров, иксеров, зумеров и иже с ними. Казалось бы, она создана, чтобы лучше понимать друг друга, но в то же время провоцирует насмешки. Ситуацию разбирают наши коллеги из 164.RU.

В последнее время в Сети всё больше нападок случается на зумеров, которые уже созрели для выхода на работу. Это люди 2000–2010-х годов рождения. Если послушать некоторых работодателей, то они считают их меньше всего приспособленными к труду и вообще безответственными лицами. Не раз попадаются истории, как зумер пришел на работу, посидел до обеда и ушел с концами. Или отработал один день и пропал, даже не предупредив, что больше не придет. Их не пугают выговоры или увольнения по статье. Что же ими движет?

Журналист и ютуб-блогер Саша Сулим недавно опубликовала пост под названием «Рабочие письма с пометкой „СРОЧНО“ — ад для зумеров (и миллениалов)». Ссылок на исследования нет, но из текста следует, что у людей старшего поколения есть привычка злоупотреблять этим словом в рабочей переписке, тогда как все задачи подряд по определению не могут быть срочными.

«В представлении бумеров и иксеров (1946–1980 годы рождения) так и есть: работа — это жизнь, и чем быстрее ты ее делаешь, тем лучше, а у молодых сотрудников не может быть других приоритетов. Но на самом деле постоянные СРОЧНЫЕ письма вызывают только чрезмерную тревогу и усталость от излишнего давления. Правда, есть и другое мнение: дело не в поколениях, а в плохом тайм-менеджменте опытных сотрудников и начальства», — пишет она.

«Подгонять сотрудников — просто кринж»

Мы решили спросить у зумеров, что они думают по этому поводу. 21-летний Дмитрий сразу поправил, что рабочие письма — это прошлый век, и их уже никто не пишет.

— Допустим, когда я работал в известной сети алкомаркетов и начальство говорило сделать что-то срочно, то это было еще одно «срочно» в очереди таких же очень срочных заданий. Причем так как там у тебя по сути три начальника: СБ и СВ (сотрудники службы безопасности) и админ, тебе напрямую спускают очень срочные дела, на которые успешно забиваешь, потому что сам определяешь, какие есть реально важные вещи. Сейчас в крупной телекоммуникационной компании, которая предоставляет услуги связи, таких проблем нет. Мне ставят четкие задачи и четкие дедлайны. Исключение, если что-то сломалось. Но очевидно, что суперсрочность — это всё бред и у нормального руководителя не будет ничего гореть и срочных задач тоже быть не должно.

В государственных компаниях, по словам 25-летнего Егора, дела плохи и словом «срочно» там действительно злоупотребляют.

— Абсолютно верно подмечено, что не может каждая вновь появляющаяся задача быть СРОЧНОЙ, и раздувать из этого панику, подгонять сотрудников и настаивать на невыполнимых требованиях — просто кринж! — уверен он. — И он постоянно встречается у бумеров и иксеров, причем, сколько лет я работаю, они не меняются.

Егор говорит, что уже прошел эти стадии тревоги и выгорания от вечно срочных задач, но выстоял.

— Благо хоть я, вроде как зумер, пройдя через срывы, перегорание, тревожность смог выйти из-под этого давления и угнетения, в которое тебя пытаются ввести ради каких-то тупых задач, от которых никто не помрет! Вот серьезно, всё так скоротечно, и зацикливаться на результате и сроках — так вообще опрометчиво.

Ключ к хорошему менеджменту и управлению, по его мнению, — в простом человеческом отношении к своим коллегам и подчиненным, когда нет психологического давления и жесткого прессинга звонками или сообщениями.

Еще один наш собеседник, 22 лет, так же негативно рассматривает поведение начальника, хотя он и не из государственной корпорации.

— Есть у меня начальник, и нужно было залить видео на всевозможные платформы. И вот ему это нужно было ну вот жесть как срочно: «Сделай и скинь ссылку!» — требовал он, — рассказывает Евгений. — И каждые 15 минут звонит и спрашивает: «А что так долго?» Да потому что связь такая, что всё грузится пару часов! В итоге на нервах превью к тексту написал так себе, и потратил гораздо больше нервов, чем если бы начальник просто согласился, что работа будет сделана за пару часов и не трезвонил. По итогу так же и вышло. «Срочно» — понятие растяжимое. Для кого-то через час, кому-то в течение дня срочно. Но я считаю, чаще всего этот термин используют те, кто не умеет свое время планировать и не очень уважает чужое. Да, есть ситуации, когда нужно мгновенно действовать, но это точно не дизайн или смм-сферы.

Основные поколения (примерные временные рамки)



Бэби-бумеры:

Примерно 1944–1963-е годы. Часто отличаются консерватизмом и ответственностью.



Поколение Х:

Примерно 1961–198-е годы. Более независимые, пережившие пробуждение общества.



Поколение Y (Миллениалы):

Примерно 1982–2000-е годы. Считаются поколением героев, для которых характерна ориентация на цели и успех.



Поколение Z (Зумеры):

Примерно 2000–2010-е годы. Связаны с цифровыми технологиями, отличаются креативностью и клиповым мышлением.



Поколение Альфа:

Рожденные после 2010 года.

«У самурая нет цели, только путь»

Эксперт по поколениям, создатель и руководитель Центра технического творчества лицея «Стриж», ведущий преподаватель и ассистент кафедры прикладных информационных технологий Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Ю. А. Гагарина Евгений Харчевников в этой теме давно. В этом году он выпустил труд про теорию поколений и ее применение в различных областях человеческой жизни, как для бизнеса, так и социальной сферы. Он же предрекает появление новых ребят, которые придут на смену альфе — это поколение сигма. С позицией, что «срочность» — это ад для зумеров, отчасти согласен.

— Такое требование может вызывать тревогу у значимого количества представителей нового времени. Они начинают ощущать давление фактора, который не контролируют. Фактор времени — непрогнозируемый, он ни от кого не зависит, — комментирует он. — Но подобное утверждение манипулятивное, поскольку нет четкого разделения, что вот были, дескать, люди, которым сказали: «Срочно надо!» и они пошли выполнять, а потом рубильник перевернули, и все сказали: «Ну и не будем теперь ничего срочного делать». Всё потихонечку менялось. Просто кто-то подметил, что совсем старое поколение, если им так сказали, то они пошли и сделали, а совсем новое начинает отвечать по-своему: «Не говорите, как мне что делать, и я не скажу, куда вам идти». Потому что он сам будет решать, что срочно, а что нет. А между ними разрыв почти в 50 лет. И в эти 50 лет много чего уместилось.

По словам Харчевникова, в этой ситуации никто не прав и не виноват. Вопрос в том, кто в какой парадигме живет. И в целом относит проблему «срочности» выполнения какого-то задания не к зумерам, а к поколению альфа.

— Для широкой публики вся молодежь называется зумеры, хотя их год рождения закончился в районе 2010 года. Поколения накладываются друг на друга, соответственно, поколение альфа началось чуть раньше и так себя ведут, скорее, они. Но есть промежуточные звенья. Если «иксы» при пометке «срочно» будут идти и делать, то уже «игреки», например, начнут задаваться вопросами: «А зачем так срочно?», «А почему так срочно?», «Есть ли цель?», «Если цели нет или не можете объяснить, может, я и двигаться не буду?».

Один из главных факторов, который влияет на смену мировоззрения, — технологический прогресс.

— Новые технологии сильно изменили наш мир. Дети, рожденные до 1990-х годов, понимали: чтобы получить еду, ее надо было добыть, банально сходить в магазин. Новое поколение получает всё, что им нужно, нажатием кнопки телефона, они живут в мире, где процессы ускорились в тысячу раз. Готовая еда приезжает в течение часа. 30 лет назад, чтобы получить в школе хорошую оценку, было мало правильно выполнить задание, его еще нужно было правильно оформить, красивым почерком и без ошибок. Получается, набор критериев, который тебе показывал, что цель достигнута, был жестче. А сейчас такого нет. Сам факт, что уже правильно сделал, гарантирует неплохую отметку. И выходит, что важнее сам процесс труда.

В связи с этим, по словам специалиста, происходит перемена в восприятии важности того или иного этапа в работе.

— Если в процессе кайфово, то они будут этот процесс двигать, — говорит он. — Если же всё плохо, «вокруг одни токсики», то не будут. Достижение цели при этом не является целью, как бы странно это ни звучало. У них другой мир, свои правила, и неудивительно, что иксам бывает дико смотреть на альфу. Это как приехать в другую страну и смотреть на другую культуру, где даже правила дорожного движения другие. Так сложилось, что у нового поколения выработались свои правила. Им важно не достичь цели как таковой, а получить удовольствие в процессе достижения. Есть же расхожая фраза «У самурая нет цели только путь» — это про них. Если в моменте хорошо, то двигаемся правильно. Если нет, то что-то не так. Поэтому, когда на них начинают давить, они не понимают, для чего это надо. К чему спешка. Но если правильно объяснить, соединить картины мира разных поколений и показать, чтобы это было понятно, то всё будет нормально. Иногда надо объяснять концепцию, но не потому, что они глупые, а потому что у них другой мир и другие правила.

Бизнесмену, заместителю председателя регионального отделения «Опоры России» Роману Репину проблемы поколений тоже не чужды.

— Пометка «срочно» — узкая точка приложения, — считает он. — Новое поколение в целом не любит границы и рамки. Им нравится серфить по жизни без определенных обязательств. Поэтому они часто не влезают в кредиты, не покупают дома и квартиры, не очень заинтересованы в постоянном трудоустройстве. Эти обязательства их отпугивают. Такие люди больше ценят свободу и личное время. Как раз для них была создана индустрия впечатлений, событийный туризм. Это когда, например, они едут в Норвегию не чтобы смотреть, как живут города, изучать экономику, а смотреть на фьорды, как ныряют киты. То есть изучают мир без практического применения, заточены на чувственное наслаждение.

В то же время Репин отмечает, что четкое разделение всех на представителей конкретных поколений неверно. В каждом из них свои индивидуальности.

— Даже в одном поколении люди одного возраста могут быть по менталитету разными. Поэтому проблема со срочными заданиями решаема принятием на работу людей с правильным психологическим профилем, соответствием должности профиля личности. Многие эйчары этим пользуются, так что, по сути, никакой проблемы и нет.