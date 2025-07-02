Оставила IT ради завода: 23-летняя блогер из Ярославля рассказала о работе на предприятии. Видео

История 23-летней Арины Шевчук, которая пошла работать на завод Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Ярославский блогер 23-летняя Арина Шевчук работает на заводе. Пока ее сверстники дают предпочтение IT и дистанционной работе, девушка решила построить стабильную карьеру на предприятии.

«Я попробовала обучиться фронтенд-разработке, но спустя пять месяцев я поняла, что это не совсем мое, что я просто пошла за толпой, — вспоминает тот период Арина. — Друг семьи тогда устроился работать на этот завод. Я подумала: „Почему бы и нет. У меня до этого был опыт работы, я знаю, что и как надо делать“. Устроилась сюда и с первого же дня почувствовала, что это мое место».

И вот уже год Арина работает на заводе по производству краски для автомобилей — HOTZ. Сначала она устроилась на должность комплектовщика. Занималась упаковкой готовых банок краски, наклеиванием этикеток на них и т. п.

Параллельно с тем, как устроилась на работу, Арина начала вести блог в соцсетях про жизнь заводчанина. Тема залетела. Ярославна в процессе училась съемке и монтажу видео. Нередко к созданию контента привлекала коллег на заводе.

Все знали про увлечение Арины. А когда на предприятии потребовался SMM-специалист, вакансию предложили нашей героине. Она прошла собеседование и тестовые задания, и ее взяли. Теперь Арина снимает видео для соцсетей производства.