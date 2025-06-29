«Если я сказала, что там будет любовь, значит, она будет». Кинолог — о том, как стала тарологом

По словам таролога, карты могут предсказать только ближайшее будущее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Кого вы представляете, когда слышите о тарологах? В большинстве случаев в голове возникает портрет женщины среднего возраста в черном одеянии с длинными черными ногтями, пронзительным взглядом, загадочной улыбкой и обязательно мутным гадальным шаром на столе. Корреспондент 93.RU познакомился с совсем другим тарологом и узнал, можно ли слепо верить картам.

Наша собеседница Вероника — миниатюрная девушка 25 лет с классическим маникюром и в очках. Она одета в синие джинсы и черный топ. Короткие русые волосы убраны в аккуратный хвост. На лице нет клишированного макияжа. Когда захожу в комнату, таролог мило улыбается и гладит своего бультерьера. По образованию Вероника кинолог.

Далее — от первого лица.

«Задавалась вопросом, сойдемся мы или нет?»

Около 7 лет назад, еще в подростковом возрасте, у меня было тяжелое расставание. Я задавалась вопросом, сойдемся мы или нет? Я начала искать, а как бы это узнать? Прочитала о Таро, купила у кого-то расклад. Затем подумала, что каждый раз покупать дорого, нужно научиться самой. Стала учиться, и пошло-поехало.

Начинала с книг, интернета и так далее. Затем по каждому виду колод прошла обучение. Но насколько оно мне было нужно, это уже другой вопрос, потому что я ничего нового не узнала.

Я начала заучивать стандартные формы карт, начинала с Таро Уэйта, это самый стандарт.

Таро Райдера — Уэйта — один из распространенных вариантов дизайна колоды Таро. Разработан в 1909 году Артуром Эдвардом Уэйтом. Рисунки карт выполнила под руководством Уэйта английская художница американского происхождения Памела Колман Смит. Первым издателем колоды был Уильям Райдер (Лондон), таким образом колода получила название по именам издателя и основного автора.

Сначала стала разбирать значение каждой карты отдельно, но с возрастом начала понимать, что карта — это скорее картинка, которая должна натолкнуть человека на что-то. То есть я могу увидеть в этой картинке что-то хорошее, ты можешь увидеть что-то плохое, но если расклад делаю я, значит, моя интуиция должна работать на эту карту.

Я занимаюсь Таро, эзотерикой и вообще всем, чем можно, связанным с этой темой: свечи, практики, медитации, астрология, натальные, ментальные, какие хотите карты.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Это всё ближе к психологии, чем к чему-то магическому»

У меня нет такого понимания, что Таро — это связь с высшими силами. На самом деле у меня, как у таролога, очень странное мнение на этот счет. Таро — это не карта, это интуиция человека, который тебя гадает. То есть если у человека плохая интуиция, он, скорее всего, сделает тебе неверный расклад. Получается, не у всех людей есть к этому предрасположенность. Интуицию всегда можно развить, но на это нужно время.

Мое мнение — это всё ближе к психологии, чем к чему-то магическому. С другой стороны, карты — это проводник. Есть вселенная, есть ты, а карты — это условно трубка между вами, которая рассказывает вам то, что нужно.

Но предсказать что-то глобальное невозможно, я пробовала. Карты всегда тебе дают ближайший расклад. То есть если я буду гадать, например, на перспективу отношений. Представим, что ближайший расклад для пары — это то, что будет ссора. Но если я после этого решу сесть и подумать, а что не так, то всё может поменяться.

«Ждут подтверждения, которого я им не смогу дать»

Первый мой клиент… Я выставила объявление на популярном сайте, и начали приходить клиенты. Потом я нашла таролога, которая хотела обучать, но не хотела делать расклады. И я попросила, чтобы она выставила себе в соцсети историю про меня. И она согласилась сделать это бесплатно.

Большинство клиентов — девушки до 25 лет, потому что после 25 редко верят в то, что эзотерика что-то может дать. Хотя у меня есть и одна женщина в возрасте.

Были моменты, что ко мне обращались парни, но они чаще всего скептически относятся к Таро и ждут подтверждения, которого я им не смогу дать. Сейчас из парней у меня всего двое постоянных клиентов.

Была своеобразная история, когда мне парень написал, попросил сделать расклад, сказал данные человека. Я еще подумала, что очень странно: парню было лет 17−18, а женщина была на 20 лет старше. Я у него спрашиваю, кем приходится вам женщина, он ответил, что «не ваше дело». Я начинаю делать расклад. Первая карта мне не нравится. Я говорю ему, извини, но я не буду продолжать делать расклад. Он отвечает, что все мы шарлатаны. Это была его мама. Оказывается, он хотел проверить, смогу я увидеть это или нет.

«Если ты видишь, что человек дурак, то он будет дураком»

Всегда, когда делаю расклады, использую специальный коврик, потому что я считаю: если ты таролог, раскладывай Таро правильно. Не бывает, чтобы я где-то на лавке делала расклад. Я чисто для себя создаю атмосферу, зажигая благовоние. Но вообще, чтобы сделать расклад, нужны карты, мозг и человек, которому ты делаешь расклад.

За мою практику ни разу не было раскладов, где я ошиблась. Ни разу. Я всегда прошу своих клиентов говорить, если что-то не так, если где-то что-то не сходится. Были моменты, что немножко по-другому сбывались детали. Но тем не менее если я сказала, что там будет любовь, значит, она будет. У меня есть ряд клиентов, которые не ходят ко мне гадать, а ходят ко мне, чтобы я им рассказала, почему происходит то или иное событие. Вот это также работает на интуицию, я просто понимаю, что тот или иной человек не женится не потому, что карты так сложились, а потому, что он просто не готов. Если ты видишь, что человек дурак, то он будет дураком.

Слышала, что некоторые делают расклады с помощью GPT-чата, но я не знаю… В моей голове это происходит так: у ИИ есть готовые расклады, ты пишешь свой запрос, и он рандомно выбирает, что тебе выдать. Не уверена, что это может дать гарантии.

Не думаю, что искусственный интеллект заменит тарологов, но в то же время я не могу сказать, что тарологи — это сильно нужная вещь. Очень много якобы тарологов. И я придерживаюсь того, что тарологи — это люди с хорошей интуицией, но откуда я могу знать, что это так на самом деле? Да, у меня ни разу не было каких-то ошибок, но тем не менее кто знает, может, мне везет уже несколько лет.

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Не нравится сумма — гуляй лесом»

Стоимость расклада бывает разная, зависит от человека, который мне пишет. Если я захочу, я сделаю расклад за кофе. Обычно платят от 1500 за расклад, но если он обширный.

У меня есть готовые расклады, там прописан список вопросов, на которые я отвечаю. Но если я понимаю, что человеку надо знать больше и эта одна и та же сфера, то я без проблем отвечу на дополнительный вопрос.

Стоимость вопроса — около 500−700. Есть тарологи, у которых фиксированная сумма, не нравится — «гуляй лесом». Я не такой человек, со мной всегда можно договориться. Например, у тебя осталось на карте 1200 рублей, а ты очень хочешь расклад, я сделаю.

Но я никогда не даю гарантии и всегда говорю людям, если такой разговор заходит: «Если ты мне доверяешь, давай сделаем расклад, если нет, лучше не трать деньги».