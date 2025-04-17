Конкурентами банков стали военные заводы? Как финансовые учреждения повышают зарплаты, чтобы удержать специалистов

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Банкиры снова стали востребованы. Крупнейшие банки России по итогам 2024 года продемонстрировали блестящие финансовые показатели. И, как пишет «Коммерсант», кредитные организации стали активно набирать персонал: в отдельных случаях рост численности достигал 8–10%.

Наиболее востребованными остаются специалисты в области цифровых технологий и кибербезопасности. В среднем по рынку, опираясь на отчеты банков по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), «Коммерсант» подсчитал: общая численность сотрудников в кредитных организациях увеличилась на 5,5% за 2024 год. При этом в Сбербанке — на 3,9%, а в Газпромбанке, Т-Банке, банке «Дом.РФ» — от 8 до 10%.

В банковской группе ВТБ рост численности сотрудников составил 13%, что было обусловлено интеграцией с Почта Банком. В Совкомбанке численность сотрудников тоже выросла, и это стало возможным благодаря объединению с ХКФ Банком.

Из крупных банков, по оценкам «Коммерсанта», сократился штат только в Россельхозбанке, но незначительно, всего на 1,5%.

Зарплаты в банковском секторе также демонстрируют положительную динамику. В большинстве случаев они выросли выше уровня инфляции, в среднем от 12 до 16%. Некоторые кредитные организации внедрили дополнительные вознаграждения на основе акций, что делает работу в банках еще более привлекательной для потенциальных сотрудников.

Так что, видимо, в этом году вместо «Газпрома», который считался местом самых больших зарплат, пределом кадровых мечтаний амбициозной молодежи будут госбанки.

Работа в банках — синоним стабильности. Но без глянца

— Банковский сектор России в 2024 году демонстрировал не только рекордную прибыльность, но и уверенный рост по всем кадровым направлениям. Причина проста: у банков есть чем платить, — говорит MSK1.RU инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Совокупная прибыль банковской системы в 2023 году превысила 3,3 триллиона рублей, а в 2024 году — уже 3,8 триллиона рублей. На фоне высоких ставок, роста комиссионных доходов и обслуживания госпроектов банки зарабатывают почти на всём — от ипотеки до цифровых решений.

— И куда идут эти деньги? На повышение зарплат сотрудникам?

— Ну так ведь банки конкурируют не только за клиентов, но и за таланты. Рост численности персонала на 8–10% — это не формальность, а отражение ожесточенной борьбы за компетенции. Да и сама профессия банкира трансформировалась. Если раньше это был символ элитарности, то сейчас — образ стабильности, высокого дохода, бонусов и четкого карьерного трека. Особенно в госгруппах — от Сбербанка до ВТБ. Да, международного глянца в банках меньше. Но внутри страны банковский сектор снова стал локомотивом для карьерного роста. Особенно в цифровом и продуктовом блоках. И если судить по объемам найма и уровню зарплат, это одна из самых престижных и востребованных сфер сегодня.

Нейросети всех банковских сотрудников не съедят

— Вне зависимости от того, насколько велики доходы в том или ином бизнесе (в данном случае банковском), если на рынке есть нехватка персонала и его надо удерживать, основным способом удержания являются материальные выплаты, — говорит основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев. — И «цены» на работу высокооплачиваемых специалистов будут расти больше, чем «цена» других профессионалов.

— Но при этом во многих банковских подразделениях давно прошли массовые сокращения: скажем, в контакт-центрах людей уже заменили нейросети.

— Но в любой сфере деятельности есть рутинные операции и действия, требующие свободы воли. Поэтому и в банковском деле уйдут к роботам стандартные операции, какой бы сложности они ни были. Но операции, которые требуют нестандартного подхода и решения задач при минимуме данных, останутся за людьми еще долго!

Например, риск-аналитики и риск-менеджеры будут всегда нужны. Время от времени та или иная специализация выходит на первый план, в том числе и в связи технологическими изменениями. Кстати, поэтому сейчас резко вырос спрос именно на специалистов по информационной безопасности и искусственному интеллекту.

Банки вынуждены конкурировать даже с военными заводами

— Лидерами по росту зарплат стал линейный персонал низшего банковского звена: менеджеры по работе с клиентами, кассиры, операционисты, инкассаторы. Зарплаты также выросли у экономистов и кредитных специалистов, которые опять же находятся внизу финансовой иерархической лестницы в любом коммерческом банке, — развеивает миф о сверхбогатых банковских клерках Александр Синютин, бывший председатель правления коммерческого банка. — А банкиры никогда не будут повышать сотрудникам зарплату без крайней необходимости. И такая необходимость возникла. Она связана с геополитическим контекстом.

— То есть банки стали конкурировать за кадры, скажем, с военными заводами?

— Конечно, очень хорошее финансовое вознаграждение предлагает российский ВПК, который объективно феноменально растет. Вакансий, в том числе на низкоквалифицированный труд, много. Плюс за последние годы было две волны выезда «несогласных» россиян. А большая часть уехавших — молодежь, которая обычно занимает все места низшего уровня банковской сферы.

— С инкассаторами и охранниками понятно, а вот банковские профи, по вашим наблюдениям, остались в России?