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Работа Кризис-2025 эксперт Конкурентами банков стали военные заводы? Как финансовые учреждения повышают зарплаты, чтобы удержать специалистов

Конкурентами банков стали военные заводы? Как финансовые учреждения повышают зарплаты, чтобы удержать специалистов

Практика показывает, что в условиях дефицита работников это сделать всё сложнее

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1 комментарий
Конкурентами банков стали военные заводы? Как финансовые учреждения повышают зарплаты, чтобы удержать специалистов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUКонкурентами банков стали военные заводы? Как финансовые учреждения повышают зарплаты, чтобы удержать специалистов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Банкиры снова стали востребованы. Крупнейшие банки России по итогам 2024 года продемонстрировали блестящие финансовые показатели. И, как пишет «Коммерсант», кредитные организации стали активно набирать персонал: в отдельных случаях рост численности достигал 8–10%.

Наиболее востребованными остаются специалисты в области цифровых технологий и кибербезопасности. В среднем по рынку, опираясь на отчеты банков по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), «Коммерсант» подсчитал: общая численность сотрудников в кредитных организациях увеличилась на 5,5% за 2024 год. При этом в Сбербанке — на 3,9%, а в Газпромбанке, Т-Банке, банке «Дом.РФ» — от 8 до 10%.

В банковской группе ВТБ рост численности сотрудников составил 13%, что было обусловлено интеграцией с Почта Банком. В Совкомбанке численность сотрудников тоже выросла, и это стало возможным благодаря объединению с ХКФ Банком.

Из крупных банков, по оценкам «Коммерсанта», сократился штат только в Россельхозбанке, но незначительно, всего на 1,5%.

Зарплаты в банковском секторе также демонстрируют положительную динамику. В большинстве случаев они выросли выше уровня инфляции, в среднем от 12 до 16%. Некоторые кредитные организации внедрили дополнительные вознаграждения на основе акций, что делает работу в банках еще более привлекательной для потенциальных сотрудников.

Так что, видимо, в этом году вместо «Газпрома», который считался местом самых больших зарплат, пределом кадровых мечтаний амбициозной молодежи будут госбанки.

Работа в банках — синоним стабильности. Но без глянца

— Банковский сектор России в 2024 году демонстрировал не только рекордную прибыльность, но и уверенный рост по всем кадровым направлениям. Причина проста: у банков есть чем платить, — говорит MSK1.RU инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Совокупная прибыль банковской системы в 2023 году превысила 3,3 триллиона рублей, а в 2024 году — уже 3,8 триллиона рублей. На фоне высоких ставок, роста комиссионных доходов и обслуживания госпроектов банки зарабатывают почти на всём — от ипотеки до цифровых решений.

 И куда идут эти деньги? На повышение зарплат сотрудникам?

— Ну так ведь банки конкурируют не только за клиентов, но и за таланты. Рост численности персонала на 8–10% — это не формальность, а отражение ожесточенной борьбы за компетенции. Да и сама профессия банкира трансформировалась. Если раньше это был символ элитарности, то сейчас — образ стабильности, высокого дохода, бонусов и четкого карьерного трека. Особенно в госгруппах — от Сбербанка до ВТБ. Да, международного глянца в банках меньше. Но внутри страны банковский сектор снова стал локомотивом для карьерного роста. Особенно в цифровом и продуктовом блоках. И если судить по объемам найма и уровню зарплат, это одна из самых престижных и востребованных сфер сегодня.

Нейросети всех банковских сотрудников не съедят

— Вне зависимости от того, насколько велики доходы в том или ином бизнесе (в данном случае банковском), если на рынке есть нехватка персонала и его надо удерживать, основным способом удержания являются материальные выплаты, — говорит основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев. — И «цены» на работу высокооплачиваемых специалистов будут расти больше, чем «цена» других профессионалов.

 Но при этом во многих банковских подразделениях давно прошли массовые сокращения: скажем, в контакт-центрах людей уже заменили нейросети.

— Но в любой сфере деятельности есть рутинные операции и действия, требующие свободы воли. Поэтому и в банковском деле уйдут к роботам стандартные операции, какой бы сложности они ни были. Но операции, которые требуют нестандартного подхода и решения задач при минимуме данных, останутся за людьми еще долго!

Например, риск-аналитики и риск-менеджеры будут всегда нужны. Время от времени та или иная специализация выходит на первый план, в том числе и в связи технологическими изменениями. Кстати, поэтому сейчас резко вырос спрос именно на специалистов по информационной безопасности и искусственному интеллекту.

Банки вынуждены конкурировать даже с военными заводами

— Лидерами по росту зарплат стал линейный персонал низшего банковского звена: менеджеры по работе с клиентами, кассиры, операционисты, инкассаторы. Зарплаты также выросли у экономистов и кредитных специалистов, которые опять же находятся внизу финансовой иерархической лестницы в любом коммерческом банке, — развеивает миф о сверхбогатых банковских клерках Александр Синютин, бывший председатель правления коммерческого банка. — А банкиры никогда не будут повышать сотрудникам зарплату без крайней необходимости. И такая необходимость возникла. Она связана с геополитическим контекстом.

 То есть банки стали конкурировать за кадры, скажем, с военными заводами?

— Конечно, очень хорошее финансовое вознаграждение предлагает российский ВПК, который объективно феноменально растет. Вакансий, в том числе на низкоквалифицированный труд, много. Плюс за последние годы было две волны выезда «несогласных» россиян. А большая часть уехавших — молодежь, которая обычно занимает все места низшего уровня банковской сферы.

 С инкассаторами и охранниками понятно, а вот банковские профи, по вашим наблюдениям, остались в России?

— Высококвалифицированный банковский персонал традиционно получает хорошие доходы, поэтому не спешит менять работу или тем более страну проживания. И вот среди таких сотрудников значительного роста зарплат зафиксировано не было. А вот все категории низшего линейного персонала с легкостью готовы перейти на любую другую работу, уйти почти в любую сферу, где предложат денег больше.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Банковская отрасль Банки России Работа в банке Дефицит кадров
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Комментарии
1
Гость
55 минут
Было бы это еще правда
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