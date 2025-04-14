Зарплата — 300 тысяч, пенсия — 45 тысяч рублей. Какие профессии в России считают самыми высокооплачиваемыми

Рабочие профессии теперь опять в почете Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Сварщики в России вдруг оказались в числе привилегированных профессий. Экономист Игорь Балынин из Финансового университета при правительстве России заявил, что сварщики зарабатывают от 250 до 300 тысяч рублей в месяц, а пенсия у них будет более 45 тысяч рублей. Правда, это касается высококвалифицированных сварщиков, которые отработали не менее 25 лет (либо двенадцать с половиной в сложных условиях).

Хоть какая-то позитивная новость на фоне постоянных рассказов о том, что нескромно высокие зарплаты сегодня у неквалифицированных работников: курьеров, доставщиков, укладчиков в дарксторах.

У рабочих растут зарплаты

— Сложные технические специальности, требующие высокой квалификации и опыта, давно получают достойную оплату труда, — говорит MSK1.RU руководитель рекрутинговый сети «ПроРабота» Ксения Юркова. — Конечно, 300 тысяч не является типичной заработной платой для сварщика в среднем по России, но сварщики высшего разряда, обладающие редкими или сложными навыками (например, сварка в аргоновой среде, сварка трубопроводов, сварка цветных металлов), безусловно, могут сегодня рассчитывать на высокую оплату труда.

— А сколько вообще сегодня в России зарабатывают люди рабочих профессий?

— Мы наблюдаем рост заработных плат по многим специальностям: токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, инженеры-технологи, специалисты с опытом работы в промышленности, имеющие допуск к работе с электроустановками высокого напряжения, квалифицированные слесари-ремонтники, способные выполнять сложные ремонтные работы. Так что вместо того, чтобы говорить о массовом «бегстве» в курьеры или бариста, стоит акцентировать внимание на резко возросших потребностях промышленности.

Проблемы в промышленности

Правда, резкий рост зарплат среди синих воротничков говорит не столько об их востребованности, сколько о проблемах в промышленности, отмечает основатель консалтингового агентства «ПЕРСОНАЛиТЫ» Дарья Гришанина.

— Большую долю рынка кандидатов забрала сфера логистики и перевозок. Притом что эта ниша не требует особой квалификации или вредности, а сотрудник сам выстраивает свой график и выбирает удаленность работы. При этом сейчас производство как никогда нуждается в рабочих специальностях, а желающих становится всё меньше. Вот работодателям ничего не остается, кроме как вести «конкурентную борьбу» за кадры, увеличивая оклады и преференции для кандидатов.

— А вы верите в то, что московские курьеры уже могут зарабатывать и более 200 тысяч в месяц, как подсчитал недавно один рекрутинговый портал?

— Я знаю, что какой-нибудь сварщик или слесарь шестого разряда на стройках в Сибири, на Севере уже получает 500–600 тысяч, — говорит MSK1.RU член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Юлия Левина. — А вот курьеры не зарабатывают никакие 200 или 250 тысяч, как нам говорят. Чувак, работающий в Москве на доставке с утра до ночи по 12 часов 7 дней в неделю, может, на фоне предновогоднего всплеска заказов и получил 300 тысяч со всеми повышенными тарифами. Но вся остальная масса курьеров получает за беготню целый день не более 120 тысяч.

— Не так и много, учитывая, что средняя зарплата в России, по данным Росстата, в начале года составила около 90 тысяч.

— Не знаю, у кого эти 90 тысяч. Я вот вчера слушала директора школы, кажется, ростовской, он прямым текстом говорит: у меня у учителя начальных классов оклад — 16–20 тысяч рублей. Да, там какие-то надбавки за часы, за классное руководство, но даже если всё это взять, ну, может быть, наскребет человек 30 тысяч.

— То есть опять-таки в несколько раз меньше, чем абсолютно неквалифицированный, не имеющий образования курьер или какой-нибудь бариста или официант…

— У нас есть огромный госсектор, который сидит на попе и думает, что он и дальше будет сидеть на попе, раздавая всем копеечные зарплаты, и туда будут идти люди. Но люди не дурачки, они туда уже не идут. И молодежь не идет в те же педагоги. Во врачи идут, потому что есть коммерческий сектор, в который молодежь старается попасть и там зарабатывать более-менее приличные зарплаты. А в госучреждения никто не идет.

— Средняя зарплата врачей в России выросла уже до 123 тысяч. Но это, конечно, если верить Минздраву. И это с учетом коммерческой медицины, конечно.