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Работа Можно озолотиться: назвали самые денежные вакансии декабря в Ярославле

Можно озолотиться: назвали самые денежные вакансии декабря в Ярославле

Кому работодатели готовы платить до 120 тысяч рублей

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3 комментария

В Ярославле названы самые высокооплачиваемые специальности на рынке труда

Источник:

Сервис по поиску работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Ярославле для мужчин и женщин. Смотрим, кому работодатели готовы платить огромные суммы.

Водитель — до 120 тысяч

Компания, занимающаяся грузовыми перевозками, ищет в Ярославле водителя категории С. Ему готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. Сотрудник должен иметь опыт работы от одного года. В его обязанности будет входить доставка продуктов питания в магазины города и области на грузовых автомобилях. Погрузка и разгрузка товара в обязанности не входят. График работы сменный.

Кадровик — от 87,9 тысячи

В транспортную компанию требуется начальник центра по кадрам и социальным вопросам. Зарплата — от 87,9 тысячи рублей в месяц. В обязанности работника будет входить поиск сотрудников, участие в разработке кадровой политики, повышение квалификации специалистов, ведение кадрового делопроизводства, контроль трудовой дисциплины. На работу готовы взять соискателя с высшим образованием по специальности «управление персоналом» и опытом работы от 3 лет. График работы — пять дней через два. Сотруднику будет доступно добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, возможность оформления льготной ипотеки, компенсация части расходов на съем жилья, ежегодная индексация оплаты труда и пр.

Директор магазина — 80–100 тысяч

В Ярославле ищут директора сетевого магазина. Ему готовы платить 80–100 тысяч рублей в месяц. В объявлении оговаривается, что сотрудник должен обладать предпринимательскими способностями и готовностью добиться результата, опытом управления командой не менее 6 месяцев. Также соискатель должен иметь высшее или неполное высшее образование. Компания готова обучать предпринимательскому подходу ведения бизнеса и оказывать постоянную поддержку в процессе работы. Сотруднику могут оказать финансовую поддержку в трудных жизненных ситуациях.

Инженер — от 80 тысяч

В компанию, которая занимается созданием и обслуживанием объектов наземной космической инфраструктуры требуются инженер-конструктор и инженер-проектировщик. Зарплата на этих должностях будет составлять 80 тысяч рублей в месяц и более. В обязанности сотрудников входит разработка и корректировка конструкторской, проектно-конструкторской и эксплуатационной документации систем автоматизированного управления, связи, электроснабжения. Выезды на объекты заказчика для проведения работ и авторского надзора за монтажом проектируемых систем. Сотрудники должны иметь высшее техническое образование, быть уверенными пользователями ПК, знать нормативную документацию в области строительства, электроустановок, связи и информационных технологий. График работы: 5/2 с 8:00 до 16:40, пятница с 8:00 до 15:50.

Автослесарь — от 80 тысяч

Автосервис, занимающийся ремонтом грузовых автомобилей, ищет слесаря. Ему готовы платить от 80 тысяч рублей в месяц. Сотрудник должен иметь среднее образование, опыт необязателен. График работы: 2/2 с 8:00 до 20:00.

Ранее мы также публиковали топ-5 самых «богатых» вакансий, открытых в Ярославской области.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Просто подписав контракт вы сразу получите намного больше! максимум через три месяца вы станете миллионером и попадёте в космос 😁 Работа мечты!
Гость
1 час
Доктора!
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