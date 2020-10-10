Крышу вмяло в салон: в Ярославле на трамвайных путях перевернулась «Мазда»

На трамвайных путях перевернулась «Мазда». ДТП произошло на улице Чкалова рядом с домом 78.



— Он ехал по Чкалова в сторону Автозаводской, обогнал машину на повороте, — рассказал очевидец ДТП. — Его занесло, и он подлетел на несколько метров.

