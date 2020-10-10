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Крышу вмяло в салон: в Ярославле на трамвайных путях перевернулась «Мазда»

Первые подробности, фото и видео с места ДТП

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Машина заблокировала движение трамваев

Машина заблокировала движение трамваев

В Ярославле на трамвайных путях перевернулась «Мазда»

На трамвайных путях перевернулась «Мазда». ДТП произошло на улице Чкалова рядом с домом 78.

— Он ехал по Чкалова в сторону Автозаводской, обогнал машину на повороте, — рассказал очевидец ДТП. — Его занесло, и он подлетел на несколько метров.

Видео: Полина Зайцева

Автомобиль парализовал движение трамваев. Сейчас авто лежит на рельсах, крышу машины вмяло в салон.

На места работают спасатели

На места работают спасатели

На месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

— Водитель вылез из машины, видимых травм у него нет, — говорят очевидцы.

В полиции рассказали, что обошлось без пострадавших.

— В ДТП пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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ДТП
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