Крышу вмяло в салон: в Ярославле на трамвайных путях перевернулась «Мазда»

В Ярославле на трамвайных путях перевернулась «Мазда»
На трамвайных путях перевернулась «Мазда». ДТП произошло на улице Чкалова рядом с домом 78.
— Он ехал по Чкалова в сторону Автозаводской, обогнал машину на повороте, — рассказал очевидец ДТП. — Его занесло, и он подлетел на несколько метров.
Видео: Полина Зайцева
Автомобиль парализовал движение трамваев. Сейчас авто лежит на рельсах, крышу машины вмяло в салон.
На месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.
— Водитель вылез из машины, видимых травм у него нет, — говорят очевидцы.
В полиции рассказали, что обошлось без пострадавших.
— В ДТП пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.