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Под суд пойдёт пьяный лихач, сбивший молодого ярославца

Подробности ДТП в Ярославском районе

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ДТП произошло в ноябре 2019 года

ДТП произошло в ноябре 2019 года

В Ярославском районе пьяный водитель сбил пешехода

Полиция завершила расследование и направила в суд уголовное дело на водителя, сбившего пешехода.

ДТП произошло 6 ноября прошлого года в 09:50 в Ярославском районе.

— Установлено, что обвиняемый 57-летний мужчина пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21124, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — На дороге от Красного Бора в сторону Ярославля он по встречной полосе стал обгонять едущую впереди машину и сбил пешехода.

19-летний пешеход получил множественные переломы и ушибы.

Водитель свою вину отрицал.

— Собранные по делу доказательства — показания свидетелей, заключения судебных экспертиз — в полном объеме подтверждают вину обвиняемого, — рассказали в полиции.

Теперь мужчине, севшему за руль пьяным, грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

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