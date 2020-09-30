Под суд пойдёт пьяный лихач, сбивший молодого ярославца

Полиция завершила расследование и направила в суд уголовное дело на водителя, сбившего пешехода.



ДТП произошло 6 ноября прошлого года в 09:50 в Ярославском районе.



— Установлено, что обвиняемый 57-летний мужчина пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21124, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — На дороге от Красного Бора в сторону Ярославля он по встречной полосе стал обгонять едущую впереди машину и сбил пешехода.



19-летний пешеход получил множественные переломы и ушибы.

