Под суд пойдёт пьяный лихач, сбивший молодого ярославца

В Ярославском районе пьяный водитель сбил пешехода
Полиция завершила расследование и направила в суд уголовное дело на водителя, сбившего пешехода.
ДТП произошло 6 ноября прошлого года в 09:50 в Ярославском районе.
— Установлено, что обвиняемый 57-летний мужчина пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21124, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — На дороге от Красного Бора в сторону Ярославля он по встречной полосе стал обгонять едущую впереди машину и сбил пешехода.
19-летний пешеход получил множественные переломы и ушибы.
Водитель свою вину отрицал.
— Собранные по делу доказательства — показания свидетелей, заключения судебных экспертиз — в полном объеме подтверждают вину обвиняемого, — рассказали в полиции.
Теперь мужчине, севшему за руль пьяным, грозит от трёх до семи лет лишения свободы.