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Ушёл в школу и не вернулся: в Ярославле пропал 9-летний Паша Копосов

На поиски мальчика выезжают волонтёры

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Утром Паша был на Резинотехнике

Утром Паша был на Резинотехнике

В Ярославле пропал 9-летний Паша Копосов

Сегодня в Ярославле пропал 9-летний Паша Копосов.

— В 10:20 ушёл в школу, — рассказали родные мальчика. — На уроках не появился.

По словам родственников, Пашу видели недалеко от школы на Резинотехнике на улице Панфилова. Мальчик был в красной ветровке и тёмных спортивных штанах. Рост Паши примерно 160 сантиметров.

Сейчас на поиски мальчика отправляются волонтёры. Если вы видели Пашу, позвоните на горячую линию «Ярспас» по номеру +7 910 964-08-38. Также отряду сейчас необходимы добровольцы для поиска пропавшего ребенка.

Обновление на 18.15
Мальчик нашелся, жив и здоров.

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