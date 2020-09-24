Ушёл в школу и не вернулся: в Ярославле пропал 9-летний Паша Копосов

Сегодня в Ярославле пропал 9-летний Паша Копосов.



— В 10:20 ушёл в школу, — рассказали родные мальчика. — На уроках не появился.



По словам родственников, Пашу видели недалеко от школы на Резинотехнике на улице Панфилова. Мальчик был в красной ветровке и тёмных спортивных штанах. Рост Паши примерно 160 сантиметров.



Сейчас на поиски мальчика отправляются волонтёры. Если вы видели Пашу, позвоните на горячую линию «Ярспас» по номеру +7 910 964-08-38. Также отряду сейчас необходимы добровольцы для поиска пропавшего ребенка.

