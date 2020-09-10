«Извинился и скрылся»: в центре Ярославля велосипедист сбил девушку

В Ярославле велосипедист сбил девушку
В центре Ярославля велосипедист сбил девушку-пешехода. Юля вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на перекрёстке улиц Республиканская и Советская, когда в неё влетел велосипед.
— 9 сентября около 19:30 велосипедист на скорости сбил мою дочь, молодую девушку 23 лет, — рассказала Ольга Григорьева. — Извинился и скрылся с места происшествия. Мы переходили дорогу на зелёный сигнал светофора по пешеходном переходу. Дочь получила травму головы и руки.
Велосипедист сбил девушку с ног, она ударилась при падении.
— Она дома, у неё, слава богу, переломов нет, сотрясение не подтвердили. Но есть ушибы головы и руки, — сказала мама Юлии.
По словам женщины, они написали заявление в полицию, но чтобы найти виновника ДТП, необходима видеозапись с регистратора. Всех, кто проезжал мимо и видел момент ДТП, просят связаться с Ольгой Григорьевой.