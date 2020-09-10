«Извинился и скрылся»: в центре Ярославля велосипедист сбил девушку

В центре Ярославля велосипедист сбил девушку-пешехода. Юля вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на перекрёстке улиц Республиканская и Советская, когда в неё влетел велосипед.



— 9 сентября около 19:30 велосипедист на скорости сбил мою дочь, молодую девушку 23 лет, — рассказала Ольга Григорьева. — Извинился и скрылся с места происшествия. Мы переходили дорогу на зелёный сигнал светофора по пешеходном переходу. Дочь получила травму головы и руки.



Велосипедист сбил девушку с ног, она ударилась при падении.

