10 сентября четверг
СЕЙЧАС +16°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняЭкстренное предупреждение от МЧС

Все новости

Все новости

«Извинился и скрылся»: в центре Ярославля велосипедист сбил девушку

Родственники разыскивают видео ДТП

485
4Обсудить

Поделиться

Девушка получила травмы головы и руки

Девушка получила травмы головы и руки

В Ярославле велосипедист сбил девушку

В центре Ярославля велосипедист сбил девушку-пешехода. Юля вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на перекрёстке улиц Республиканская и Советская, когда в неё влетел велосипед.

— 9 сентября около 19:30 велосипедист на скорости сбил мою дочь, молодую девушку 23 лет, — рассказала Ольга Григорьева. — Извинился и скрылся с места происшествия. Мы переходили дорогу на зелёный сигнал светофора по пешеходном переходу. Дочь получила травму головы и руки.

Велосипедист сбил девушку с ног, она ударилась при падении.

— Она дома, у неё, слава богу, переломов нет, сотрясение не подтвердили. Но есть ушибы головы и руки, — сказала мама Юлии.

По словам женщины, они написали заявление в полицию, но чтобы найти виновника ДТП, необходима видеозапись с регистратора. Всех, кто проезжал мимо и видел момент ДТП, просят связаться с Ольгой Григорьевой.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПвелосипедист
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!