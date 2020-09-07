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«Ай, пипец»: в центре Рыбинска произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Видео

В ГИБДД рассказали предварительные данные об аварии

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ДТП произошло на пересечении&nbsp;улиц Герцена и Румянцевской

ДТП произошло на пересечении улиц Герцена и Румянцевской

В центре Рыбинска произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Видео

Сегодня в 07:50 в центре Рыбинска произошло ДТП с участием четырёх легковых автомобилей. Момент аварии на перекрёстке улиц Герцена и Румянцевской попал на запись видеорегистратора ехавшей рядом машины.

— Ай, пипец, — лаконично прокомментировал момент столкновения водитель авто, у которого шла запись момента ДТП.

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На кадрах видно, как внедорожник БМВ дождался, пока ему загорится зелёный, и выехал на перекрёсток, в этот момент с правой стороны ему в бок врезалась «Лада».

— По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора, — сообщил начальник отдела по пропаганде Управления ГИБДД по Рыбинску Денис Фиялковский. — После столкновения БМВ зацепил автомобиль «КИА-Рио», а тот — «КИА-Соренто».

Ранее ещё одно серьёзное ДТП произошло на Юго-Западной окружной дороге Ярославля в районе деревни Зверинцы. Там в аварию угодили сразу пять машин.

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ДТПРыбинскпроисшествия
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