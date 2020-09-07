«Ай, пипец»: в центре Рыбинска произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Видео

На кадрах видно, как внедорожник БМВ дождался, пока ему загорится зелёный, и выехал на перекрёсток, в этот момент с правой стороны ему в бок врезалась «Лада».



— По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора, — сообщил начальник отдела по пропаганде Управления ГИБДД по Рыбинску Денис Фиялковский. — После столкновения БМВ зацепил автомобиль «КИА-Рио», а тот — «КИА-Соренто».

