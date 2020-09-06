Пострадали взрослые и ребёнок: первые подробности о ДТП на окружной дроге в Ярославле. Видео

Сегодня, 6 сентября, вечером на Юго-западной окружной дороге в Ярославле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.



— Пробка образовалась, — рассказали очевидцы. — На место происшествия приехали медики и специалисты МЧС. Одна легковушка перевернулась на крышу. Пострадавших одного за другим загружают в машины скорой помощи.

