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Пострадали взрослые и ребёнок: первые подробности о ДТП на окружной дроге в Ярославле. Видео

Очевидцы рассказали о пробку перед место аварии

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Один из легковых автомобилей в результате ДТП перевернулся на крышу

Один из легковых автомобилей в результате ДТП перевернулся на крышу

В Ярославле на окружной дороге произошло ДТП: пострадал ребёнок

Сегодня, 6 сентября, вечером на Юго-западной окружной дороге в Ярославле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

— Пробка образовалась, — рассказали очевидцы. — На место происшествия приехали медики и специалисты МЧС. Одна легковушка перевернулась на крышу. Пострадавших одного за другим загружают в машины скорой помощи.

ДТП произошло на Юго-западной окружной дороге

По предварительным данным ГИБДД, в ДТП пострадали четыре человека, среди них один ребёнок. Их на скорой увезли в больницу имени Соловьёва. На месте ДТП сейчас работают специалисты Госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все нюансы случившегося.

Ранее в Ярославле произошло ещё одно ДТП в Заволжском районе. Там также один из лековых автомобилей перевернулся на крышу.

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