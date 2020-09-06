Пострадали взрослые и ребёнок: первые подробности о ДТП на окружной дроге в Ярославле. Видео

В Ярославле на окружной дороге произошло ДТП: пострадал ребёнок
Сегодня, 6 сентября, вечером на Юго-западной окружной дороге в Ярославле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
— Пробка образовалась, — рассказали очевидцы. — На место происшествия приехали медики и специалисты МЧС. Одна легковушка перевернулась на крышу. Пострадавших одного за другим загружают в машины скорой помощи.
По предварительным данным ГИБДД, в ДТП пострадали четыре человека, среди них один ребёнок. Их на скорой увезли в больницу имени Соловьёва. На месте ДТП сейчас работают специалисты Госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все нюансы случившегося.
Ранее в Ярославле произошло ещё одно ДТП в Заволжском районе. Там также один из лековых автомобилей перевернулся на крышу.