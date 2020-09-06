«Жуткое зрелище»: появились подробности ДТП с перевернувшейся на крышу иномаркой. Видео

Сегодня ночью в Ярославле на проспекте Авиаторов в районе пересечения с улицей Красноборской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.



— Жуткое зрелище — одна из иномарок перевернулась на крышу, — рассказали очевидцы. — Легковушка сильно повреждена, надеюсь, что все выжили.

