«Жуткое зрелище»: появились подробности ДТП с перевернувшейся на крышу иномаркой. Видео

Подробности ДТП в Ярослоавле с перевернувшейся на крышу иномаркой. Видео
Сегодня ночью в Ярославле на проспекте Авиаторов в районе пересечения с улицей Красноборской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
— Жуткое зрелище — одна из иномарок перевернулась на крышу, — рассказали очевидцы. — Легковушка сильно повреждена, надеюсь, что все выжили.
Видео: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / vk.com
Согласно официальным данным, в аварии никто не погиб. Лишь водитель перевернувшегося «Субару» нуждается в амбулаторном лечении.
— ДТП произошло в 1 час 35 минут, — говорится в сводке ГИБДД. — 39-летний водитель «Субару» совершил наезд на металлическое ограждение. Забор отлетел в «Дацун», который проезжал мимо.
Ещё одно ДТП произошло накануне в Ярославле на проспекте Октября. Там разбился водитель на синем ВАЗ-2112.