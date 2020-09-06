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«Жуткое зрелище»: появились подробности ДТП с перевернувшейся на крышу иномаркой. Видео

Авария с участием двух легковушек произошла ночью в Ярославле

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ДТП произошло ночью на проспекте Авиаторов

ДТП произошло ночью на проспекте Авиаторов

Подробности ДТП в Ярослоавле с перевернувшейся на крышу иномаркой. Видео

Сегодня ночью в Ярославле на проспекте Авиаторов в районе пересечения с улицей Красноборской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

— Жуткое зрелище — одна из иномарок перевернулась на крышу, — рассказали очевидцы. — Легковушка сильно повреждена, надеюсь, что все выжили.

Видео: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / vk.com

Согласно официальным данным, в аварии никто не погиб. Лишь водитель перевернувшегося «Субару» нуждается в амбулаторном лечении.

— ДТП произошло в 1 час 35 минут, — говорится в сводке ГИБДД. — 39-летний водитель «Субару» совершил наезд на металлическое ограждение. Забор отлетел в «Дацун», который проезжал мимо.

Ещё одно ДТП произошло накануне в Ярославле на проспекте Октября. Там разбился водитель на синем ВАЗ-2112.

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ДТПпроисшествия
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