«Страшно оставлять детей»: жители взорвавшегося в Ярославле дома боятся возвращаться в квартиры

Только вот сами жители такой перспективе не рады. Понимание того, что целостность здания нарушена, многих страшит.



— Получается, мы будем жить и бояться, что дом может рухнуть в любой момент. Каждый раз уходя на работу, переживать, как оставить детей дома, и подпрыгивать от каждого шороха? — возмущена жительница третьего подъезда Анна Егорова.



— Конечно, в свою квартиру вернуться хочется. Но психологически страшно, — подтвердила жительница первого подъезда Светлана Верещагина.



Многие жители считают, что лучшим вариантом стало бы расселение их дома. Однако власти явно другого мнения и отчитываются о ремонте и восстановлении коммуникаций. Впрочем, окончательные выводы о судьбе дома будут после результатов полного обследования дома. Предварительно, оно появится уже в эту пятницу.

