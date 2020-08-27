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Тема дняЛюди боятся возвращаться в взорвавшийся дом

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«Страшно оставлять детей»: жители взорвавшегося в Ярославле дома боятся возвращаться в квартиры

Люди рассказали, чего они хотят на самом деле

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Жители дома на улице Батова боятся возвращаться в свои квартиры

Жители дома на улице Батова боятся возвращаться в свои квартиры

Жители взорвавшегося дома в Ярославле боятся возвращаться в квартиры

Вчера власти Ярославля озвучили, что намерены вернуть часть жителей дома на улице Батова, где прогремел взрыв, обратно в их квартиры. В первую очередь речь идет о заселении тех, кто живет в третьем подъезде — он пострадал от взрыва меньше всего. Не исключено, что такая же перспектива ждет и жильцов первого подъезда.

— Третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии, и в нем возможно проживание жильцов. Состояние первого — ограниченно работоспособное, — прокомментировал во вторник, 25 августа, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

Только вот сами жители такой перспективе не рады. Понимание того, что целостность здания нарушена, многих страшит.

— Получается, мы будем жить и бояться, что дом может рухнуть в любой момент. Каждый раз уходя на работу, переживать, как оставить детей дома, и подпрыгивать от каждого шороха? — возмущена жительница третьего подъезда Анна Егорова.

— Конечно, в свою квартиру вернуться хочется. Но психологически страшно, — подтвердила жительница первого подъезда Светлана Верещагина.

Многие жители считают, что лучшим вариантом стало бы расселение их дома. Однако власти явно другого мнения и отчитываются о ремонте и восстановлении коммуникаций. Впрочем, окончательные выводы о судьбе дома будут после результатов полного обследования дома. Предварительно, оно появится уже в эту пятницу.

Видео: ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ / YouTube.com

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