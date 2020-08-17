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Скрутило в искорёженной машине: папа погибшей в ДТП девочки скончался в больнице

Количество жертв смертельной аварии в Ярославской области выросло до трёх

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Мужчину зажало на заднем сиденье автомобиля

Мужчину зажало на заднем сиденье автомобиля

Папа девочки, погибшей в ДТП под Ярославлем, скончался в больнице

В страшном ДТП, которое произошло в Ярославском районе 16 августа, погиб ещё один человек.

— Через сутки после аварии скончался папа девочки, — рассказали знакомые семьи.

В УМВД по Ярославской области подтвердили: количество погибших в ДТП теперь — три человека.

Страшная авария произошла 16 августа глубокой ночью. На трассе М-8 столкнулись «Лада», «Тойота» и грузовой «Рено». Видимо, кто-то из легковых не заметил в темноте стоящий на обочине грузовик. От удара отечественную легковушку смяло. На месте погибла взрослая пассажирка и 8-летняя девочка. Мама (была за рулём) и отец ребенка получили серьезные травмы, их отвезли в больницу. В «Тойоте» пострадали три человека, но в больницу отвозить их не понадобилось.
Что происходило на месте сразу же после ДТП — в рассказе очевидца.

Машину смяло, как консервную банку

Машину смяло, как консервную банку

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