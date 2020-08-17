Скрутило в искорёженной машине: папа погибшей в ДТП девочки скончался в больнице

Страшная авария произошла 16 августа глубокой ночью. На трассе М-8 столкнулись «Лада», «Тойота» и грузовой «Рено». Видимо, кто-то из легковых не заметил в темноте стоящий на обочине грузовик. От удара отечественную легковушку смяло. На месте погибла взрослая пассажирка и 8-летняя девочка. Мама (была за рулём) и отец ребенка получили серьезные травмы, их отвезли в больницу. В «Тойоте» пострадали три человека, но в больницу отвозить их не понадобилось.

Что происходило на месте сразу же после ДТП — в рассказе очевидца.