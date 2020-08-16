«Отец накрыл собой уже мертвую дочку»: появилось видео с места тройного ДТП под Ярославлем

Стали известны новые подробности смертельного тройного ДТП в Ярославской области, где погибли два человека (женщина и 8-летняя девочка) и пострадали ещё пять человек.

Редакции 76.RU удалось найти очевидца — Алексей одним из первых оказался на месте ДТП и вызвал скорую. Он и рассказал, что происходило в тот момент около машины «Лада Калина», в которой погибли двое:

— Я не был очевидцем самого столкновения, но буквально за минуту уже остановился помочь. Все были без сознания. Женщина-водитель стонала от боли. У пассажирки ещё был пульс. Потом увидели мужчину. С переломанными ногами, ноги на голове лежали. А потом под ним увидели девочку... Он её накрыл собой. Пульса у малышки уже не было. Как мы поняли, это были отец и дочь, за рулём была мама девочки, — рассказал Алексей.