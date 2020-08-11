11 августа вторник
СЕЙЧАС +18°С
usd 73.78
eur 86.83
Тема дняВарламов: десантников надо приучить к флагу ЛГБТ

Все новости

Все новости

Пожертвовала жизнью ради ребёнка: в Ярославле скончалась пострадавшая в пожаре многодетная мама

Врачи боролись за её жизнь несколько дней

1 266
1Обсудить

Поделиться

Врачи бились за жизнь женщины несколько дней, но спасти её так и не смогли

Врачи бились за жизнь женщины несколько дней, но спасти её так и не смогли

В Ярославле скончалась пострадавшая в пожаре многодетная мама

Трагическое известие пришло вчера, 10 августа. Вечером в больнице скончалась пострадавшая в пожаре многодетная мама из Ярославского района Ярославской области.

— Ушла к сыночку. Вечная память матери, которая принесла в жертву жизнь, пытаясь спасти своего ребенка, — написали в группе «Многодетные семьи Ярославии».

Напомним, пожар, в котором пострадала женщина, случился в ночь на 5 августа. Вспыхнул деревянный частный дом в деревне Ананьино Ярославского района, в котором жила многодетная семья с тремя детьми. Родители и две дочки находились на первом этаже. 12-летний сын спал на втором этаже. Отец с девочками сумели спастись, мать кинулась на помощь сыну. К сожалению, спасти его не удалось. Мальчик погиб. Мама с сильными ожогами попала в больницу. Врачи боролись за её жизнь несколько дней.

Выражаем соболезнования родным и близким умершей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

погибла женщинапожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!