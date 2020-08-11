Пожертвовала жизнью ради ребёнка: в Ярославле скончалась пострадавшая в пожаре многодетная мама

Трагическое известие пришло вчера, 10 августа. Вечером в больнице скончалась пострадавшая в пожаре многодетная мама из Ярославского района Ярославской области.



— Ушла к сыночку. Вечная память матери, которая принесла в жертву жизнь, пытаясь спасти своего ребенка, — написали в группе «Многодетные семьи Ярославии».



Напомним, пожар, в котором пострадала женщина, случился в ночь на 5 августа. Вспыхнул деревянный частный дом в деревне Ананьино Ярославского района, в котором жила многодетная семья с тремя детьми. Родители и две дочки находились на первом этаже. 12-летний сын спал на втором этаже. Отец с девочками сумели спастись, мать кинулась на помощь сыну. К сожалению, спасти его не удалось. Мальчик погиб. Мама с сильными ожогами попала в больницу. Врачи боролись за её жизнь несколько дней.

