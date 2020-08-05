«Мама пыталась спасти сына»: подробности пожара, в котором погиб ребёнок

«Мать пыталась спасти сына»: подробности пожара, в котором погиб ребёнок
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал, что происходило во время пожара, в котором погиб 13-летний мальчик.
— В момент возгорания родители и двое дочерей находились на первом этаже, сын спал на втором. Отец и дочери остались живы, их здоровью ничего не угрожает. Мать во время пожара пыталась спасти сына. Сейчас она госпитализирована с множественными ожогами, находится в тяжелом состоянии и подключена к искусственной вентиляции легких, — сообщил глава региона в фейсбуке.
Дмитрий Миронов выразил соболезнования пострадавшей семье.
— Потеря ребенка, единственного сына — огромное горе для любого человека. В такой беде невозможно найти правильные слова, но я обещаю, что мы сделаем всё, чтобы помочь семье. Найдем средства, чтобы решить проблему с жильем и лечением. Окажем семье психологическую помощь, — добавил губернатор.
Напомним, пожар вспыхнул в деревянном двухэтажном доме в деревне Ананьино Ярославского района в ночь на 5 августа. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. По предварительной информации, возгорание могло случиться из-за неисправного электрооборудования, замыкания проводки или неосторожного обращения с огнём.