В страшном пожаре погиб 12-летний мальчик: версии трагедии

Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту страшного пожара, в котором погиб 12-летний ребёнок и пострадала женщина.



— Следователями устанавливаются причины возгорания: совместно с криминалистами и экспертами УМВД идёт осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В ближайшее время будут назначены медицинская и пожаро-техническая судебные экспертизы, — сообщили в ведомстве.



По предварительной информации, речь не идёт о поджоге. Возможно, причиной возгорания стали проблемы с электрооборудованием, проводкой или неосторожное обращение с огнём.

