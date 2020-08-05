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В страшном пожаре погиб 12-летний мальчик: версии трагедии

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

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В пожаре в деревне Ананьино погиб ребенок, пострадала женщина

В пожаре в деревне Ананьино погиб ребенок, пострадала женщина

Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту страшного пожара, в котором погиб 12-летний ребёнок и пострадала женщина.

— Следователями устанавливаются причины возгорания: совместно с криминалистами и экспертами УМВД идёт осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В ближайшее время будут назначены медицинская и пожаро-техническая судебные экспертизы, — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, речь не идёт о поджоге. Возможно, причиной возгорания стали проблемы с электрооборудованием, проводкой или неосторожное обращение с огнём.

Напомним, пожар случился в ночь на 5 августа в деревне Ананьино Ярославского района. В недавно построенном деревянном доме жила многодетная семья. Отцу и двум девочкам удалось спастись, а вот 12-летний мальчик погиб, мама получила сильные ожоги. Сейчас женщина находится в реанимации, за её жизнь борются врачи.

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Погиб ребенокпожарАнаньино
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