В страшном пожаре погиб 12-летний мальчик: версии трагедии

Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту страшного пожара, в котором погиб 12-летний ребёнок и пострадала женщина.
— Следователями устанавливаются причины возгорания: совместно с криминалистами и экспертами УМВД идёт осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В ближайшее время будут назначены медицинская и пожаро-техническая судебные экспертизы, — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, речь не идёт о поджоге. Возможно, причиной возгорания стали проблемы с электрооборудованием, проводкой или неосторожное обращение с огнём.
Напомним, пожар случился в ночь на 5 августа в деревне Ананьино Ярославского района. В недавно построенном деревянном доме жила многодетная семья. Отцу и двум девочкам удалось спастись, а вот 12-летний мальчик погиб, мама получила сильные ожоги. Сейчас женщина находится в реанимации, за её жизнь борются врачи.