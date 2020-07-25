В Ярославле виновника аварии полиция привязала наручниками к столбу

Это ДТП произошло на трассе Ярославль — Рыбинск между деревнями Ямино и Григорьевское. 24 июля около 16 часов вишнёвый «Шевроле-Ланос» сильно занесло, машина ударилась о дорожное ограждение, вылетела на встречку и едва затормозила.

Сразу следом за этим автомобилем ехала машина ДПС. После того как случился удар, полицейские выскочили из своей машины и побежали к «Шевроле».

— Это просто чудо, что никто не пострадал. ГИБДД молодцы, подозреваю, что они за ним гнались, предотвратив тем самым ещё более страшные последствия. Тот водитель был сильно пьян, — рассказала Людмила Константинова.