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В Ярославле виновника аварии полиция привязала наручниками к столбу

ДТП случилось на трассе до Рыбинска

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Водитель чуть не погубил других на трассе

Водитель чуть не погубил других на трассе

Это ДТП произошло на трассе Ярославль — Рыбинск между деревнями Ямино и Григорьевское. 24 июля около 16 часов вишнёвый «Шевроле-Ланос» сильно занесло, машина ударилась о дорожное ограждение, вылетела на встречку и едва затормозила.

Сразу следом за этим автомобилем ехала машина ДПС. После того как случился удар, полицейские выскочили из своей машины и побежали к «Шевроле».

— Это просто чудо, что никто не пострадал. ГИБДД молодцы, подозреваю, что они за ним гнались, предотвратив тем самым ещё более страшные последствия. Тот водитель был сильно пьян, — рассказала Людмила Константинова.

Водителя мятой легковушки тут же схватили, надели на него наручники и привязали к столбу. В таком виде он ждал, пока оформят протокол о ДТП.

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ДТПпьяный за рулём
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