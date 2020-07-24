С теплохода Кострома — Ярославль спрыгнул 23-летний парень и пропал без вести

Несколько дней родственники 23-летнего костромича Михаила Шишкова не находят себе места — парень пропал при странных обстоятельствах, и больше его никто не видел. 21 июля он сел на теплоход «Григорий Пирогов» и отправился из Костромы в Ярославль. На судно он сел, но в Ярославле на берег не сошёл.
— Предположительно, он прыгнул с теплохода около 13:35 и поплыл к левому берегу Волги, — сообщила сестра пропавшего, Анастасия Шишкова. — Мог за это время уйти или уехать достаточно далеко.
Михаила сейчас ищут сотрудники полиции, МЧС и волонтёры поисково-спасательных отрядов.
Сестра пропавшего молодого человека обращается ко всем, кто может хоть как-то помочь в поисках Миши, написать ей личное сообщение во «ВКонтакте».