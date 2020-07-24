«Застыли в скрюченном виде»: в Переславле живодёрка до смерти заморила собак голодом

В Ярославской области полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В Переславле-Залесском женщина заморила голодом трех собак-инвалидов. Животные лежали в закрытом доме без воды и еды и медленно умирали. Хозяйке было настолько плевать, что даже мумифицированные трупы животных она убрала только после того, как историей заинтересовалась полиция.
Убедила зоозащитников оставить собак-инвалидов у себя
— Несколькими годами ранее в её доме была передержка собак и кошек. Она от чистой души сожалела травмированным животным и брала их на передержку на время реабилитации, — рассказали волонтёры. — В 2018-м году эта передержка немного надорвалась. Отвезенные туда щенки и собаки забирались оттуда в довольно плохом состоянии. Мы стали поочередно перевозить животных. Когда вернулись за последними щенками, женщина эта слезно просила оставить трех инвалидиков, которых она выхаживала и которые спали ее с ребенком. Эти собаки хорошо выглядели, и мы подумали, что, возможно, если заберем у нее основную часть животных, ей станет полегче и животным будет лучше. Мы согласились.
Вместо собак — мумифицированные трупы
В мае 2020-го года волонтеры решили проведать собак-инвалидов. Когда они приехали в село и подошли к дому женщины, стало понятно, что он брошен. Дверь была заперта, а когда волонтеры заглянули в окна, то увидели страшное.
— Внутри на диванчике лежала одна из этих инвалидиков и не шевелилась. На стуки в окна она не реагировала. Вдалеке была обнаружена еще одна зверушка небольшого размера. В пристройке без окон тоже был гнилостный запах. Стали названивать Екатерине по телефону, но трубки никто не брал. Было решено написать заявление в полицию.
Женщину несколько дней не могли найти ни на работе, ни дома. Спустя какое-то время Екатерину все-таки застали на работе и допросили. Она сказала, что одна из собак упала с лестницы, другая умерла по непонятным причинам, а всех остальных собак она пристроила.
Ночью спрятали останки собак
— Нам обещали, что все вместе поедем утром на место и вскроем дом, чтобы изъять трупы, но на следующий день нам так никто и не позвонил. На звонки ни один из участковых нам не отвечал. Мы поехали еще раз на место, но трупов там уже не оказалось. И тут нас словно обухом по голове ударили! Как так? Что теперь делать? Без трупов не выяснить причину смерти, а значит, она не понесет никакого наказания! Мы рванули в село и перерыли все помойки в надежде на то, что, возможно, второпях они выкинули собак в мусорку, но увы. В глубине души что-то подталкивало нас обратно к тому дому, оказалось, не зря. Буквально в 10 метрах от крыльца мы обнаружили вскопанную землю. Немного поковыряли лопатой и увидели цветастую ткань. Потрогав, поняли, что там кости. Не веря самим себе, стали звонить в полицию, сообщили, что нашли пропавшие трупы. Они приехали, с ними выкопали собак, в яме вместо двух оказалось три собаки, среди которых мы узнали двух наших инвалидиков, оставленных когда-то нами в этом доме.
Животные голодали месяц и медленно умирали
— Экспертиза показала, что животные умерли в результате длительного отсутствия еды и воды, у них полностью не было мышечной массы. Ветеринар сказал, что нужно примерно 25 дней, чтобы из обычной собака превратилась в скелет. Другими словами, животные были заморены голодом, брошены в пустом доме без возможности выйти и спастись. Чем виноваты эти маленькие трупики, скелетики, которые застыли в скрюченном виде от болей в желудке, когда организм требовал еды? За что с ними так поступили? Неужели даже ни разу она не задумалась над тем, каково это? Она говорит, что они умерли в марте, она их обнаружила, но не закопала даже, а оставила гнить на полу, на диване, в закрытом загоне без света.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с несколькими животными». Расследование продолжается.