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«Застыли в скрюченном виде»: в Переславле живодёрка до смерти заморила собак голодом

Трупы животных нашли под крыльцом её дома

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Собак нашли мертвыми в закрытом доме&nbsp;

Собак нашли мертвыми в закрытом доме 

В Ярославской области полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В Переславле-Залесском женщина заморила голодом трех собак-инвалидов. Животные лежали в закрытом доме без воды и еды и медленно умирали. Хозяйке было настолько плевать, что даже мумифицированные трупы животных она убрала только после того, как историей заинтересовалась полиция.

Этого малыша заморили голодом

Этого малыша заморили голодом

Убедила зоозащитников оставить собак-инвалидов у себя

— Несколькими годами ранее в её доме была передержка собак и кошек. Она от чистой души сожалела травмированным животным и брала их на передержку на время реабилитации, — рассказали волонтёры. — В 2018-м году эта передержка немного надорвалась. Отвезенные туда щенки и собаки забирались оттуда в довольно плохом состоянии. Мы стали поочередно перевозить животных. Когда вернулись за последними щенками, женщина эта слезно просила оставить трех инвалидиков, которых она выхаживала и которые спали ее с ребенком. Эти собаки хорошо выглядели, и мы подумали, что, возможно, если заберем у нее основную часть животных, ей станет полегче и животным будет лучше. Мы согласились.

Сложно представить, что этому крохе пришлось пройти через ад

Сложно представить, что этому крохе пришлось пройти через ад

Вместо собак — мумифицированные трупы

В мае 2020-го года волонтеры решили проведать собак-инвалидов. Когда они приехали в село и подошли к дому женщины, стало понятно, что он брошен. Дверь была заперта, а когда волонтеры заглянули в окна, то увидели страшное.

— Внутри на диванчике лежала одна из этих инвалидиков и не шевелилась. На стуки в окна она не реагировала. Вдалеке была обнаружена еще одна зверушка небольшого размера. В пристройке без окон тоже был гнилостный запах. Стали названивать Екатерине по телефону, но трубки никто не брал. Было решено написать заявление в полицию.

Женщину несколько дней не могли найти ни на работе, ни дома. Спустя какое-то время Екатерину все-таки застали на работе и допросили. Она сказала, что одна из собак упала с лестницы, другая умерла по непонятным причинам, а всех остальных собак она пристроила.

Собаки-инвалиды медленно умирали&nbsp;

Собаки-инвалиды медленно умирали 

Ночью спрятали останки собак

— Нам обещали, что все вместе поедем утром на место и вскроем дом, чтобы изъять трупы, но на следующий день нам так никто и не позвонил. На звонки ни один из участковых нам не отвечал. Мы поехали еще раз на место, но трупов там уже не оказалось. И тут нас словно обухом по голове ударили! Как так? Что теперь делать? Без трупов не выяснить причину смерти, а значит, она не понесет никакого наказания! Мы рванули в село и перерыли все помойки в надежде на то, что, возможно, второпях они выкинули собак в мусорку, но увы. В глубине души что-то подталкивало нас обратно к тому дому, оказалось, не зря. Буквально в 10 метрах от крыльца мы обнаружили вскопанную землю. Немного поковыряли лопатой и увидели цветастую ткань. Потрогав, поняли, что там кости. Не веря самим себе, стали звонить в полицию, сообщили, что нашли пропавшие трупы. Они приехали, с ними выкопали собак, в яме вместо двух оказалось три собаки, среди которых мы узнали двух наших инвалидиков, оставленных когда-то нами в этом доме.

Ветеринар сказал, что собаки очень долго голодали&nbsp;

Ветеринар сказал, что собаки очень долго голодали 

Животные голодали месяц и медленно умирали

— Экспертиза показала, что животные умерли в результате длительного отсутствия еды и воды, у них полностью не было мышечной массы. Ветеринар сказал, что нужно примерно 25 дней, чтобы из обычной собака превратилась в скелет. Другими словами, животные были заморены голодом, брошены в пустом доме без возможности выйти и спастись. Чем виноваты эти маленькие трупики, скелетики, которые застыли в скрюченном виде от болей в желудке, когда организм требовал еды? За что с ними так поступили? Неужели даже ни разу она не задумалась над тем, каково это? Она говорит, что они умерли в марте, она их обнаружила, но не закопала даже, а оставила гнить на полу, на диване, в закрытом загоне без света.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с несколькими животными». Расследование продолжается.

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Ярославская областьживодерживотные
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