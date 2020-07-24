«Застыли в скрюченном виде»: в Переславле живодёрка до смерти заморила собак голодом

Вместо собак — мумифицированные трупы





В мае 2020-го года волонтеры решили проведать собак-инвалидов. Когда они приехали в село и подошли к дому женщины, стало понятно, что он брошен. Дверь была заперта, а когда волонтеры заглянули в окна, то увидели страшное.

— Внутри на диванчике лежала одна из этих инвалидиков и не шевелилась. На стуки в окна она не реагировала. Вдалеке была обнаружена еще одна зверушка небольшого размера. В пристройке без окон тоже был гнилостный запах. Стали названивать Екатерине по телефону, но трубки никто не брал. Было решено написать заявление в полицию.

Женщину несколько дней не могли найти ни на работе, ни дома. Спустя какое-то время Екатерину все-таки застали на работе и допросили. Она сказала, что одна из собак упала с лестницы, другая умерла по непонятным причинам, а всех остальных собак она пристроила.