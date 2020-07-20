Двое ярославцев устроили драку с пожарными, тушившими здание транспортной полиции. Видео

Во время пожара в здании транспортной полиции в Ярославле на улице Ухтомского произошёл инцидент — по рассказам очевидцев, двое мужчин попытались помешать сотрудникам МЧС тушить полыхающее пламя.



— Двое на вид очень пьяных мужчин пришли на пожар и стали лезть к пожарным, между ними завязалась драка, — сообщили очевидцы. — Но буйных мужчин сотрудники МВД и МЧС быстро скрутили. Потом полицейские надели на них наручники и «упаковали» их в машину.

