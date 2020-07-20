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Происшествия

Двое ярославцев устроили драку с пожарными, тушившими здание транспортной полиции. Видео

Стало известно, что будет с материалами дел, которые уничтожил огонь

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Полицейские скрутили буйных мужчин, мешавших пожарным тушить огонь

Полицейские скрутили буйных мужчин, мешавших пожарным тушить огонь

Во время пожара в здании транспортной полиции в Ярославле на улице Ухтомского произошёл инцидент — по рассказам очевидцев, двое мужчин попытались помешать сотрудникам МЧС тушить полыхающее пламя.

— Двое на вид очень пьяных мужчин пришли на пожар и стали лезть к пожарным, между ними завязалась драка, — сообщили очевидцы. — Но буйных мужчин сотрудники МВД и МЧС быстро скрутили. Потом полицейские надели на них наручники и «упаковали» их в машину.

Видео: Владислав Астротин

Пожар в здании Северного линейного управления МВД России на транспорте произошёл вчера в Ярославле. Здание выгорело почти целиком. К счастью, почти все архивы удалось вынести.

— Материалы дел, которые были уничтожены во время пожара, следователи будут восстанавливать, — сообщили в Северном линейном управлении МВД России на транспорте. — Все сотрудники были переведены на работу в другие здания.

Здание транспортной полиции выгорело почти целиком

Здание транспортной полиции выгорело почти целиком

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара, эксперты подсчитывают ущерб.

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дракапожарпроисшествия
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