Двое ярославцев устроили драку с пожарными, тушившими здание транспортной полиции. Видео

Во время пожара в здании транспортной полиции в Ярославле на улице Ухтомского произошёл инцидент — по рассказам очевидцев, двое мужчин попытались помешать сотрудникам МЧС тушить полыхающее пламя.
— Двое на вид очень пьяных мужчин пришли на пожар и стали лезть к пожарным, между ними завязалась драка, — сообщили очевидцы. — Но буйных мужчин сотрудники МВД и МЧС быстро скрутили. Потом полицейские надели на них наручники и «упаковали» их в машину.
Видео: Владислав Астротин
Пожар в здании Северного линейного управления МВД России на транспорте произошёл вчера в Ярославле. Здание выгорело почти целиком. К счастью, почти все архивы удалось вынести.
— Материалы дел, которые были уничтожены во время пожара, следователи будут восстанавливать, — сообщили в Северном линейном управлении МВД России на транспорте. — Все сотрудники были переведены на работу в другие здания.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара, эксперты подсчитывают ущерб.