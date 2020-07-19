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Тема дняГорит здание МВД на транспорте в Ярославле

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Пожарные выбивали стёкла: в Ярославле сгорело здание МВД

Пожар случился в северном линейном управлении на транспорте

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Загорелось трёхэтажное здание на улице Ухтомского

Загорелось трёхэтажное здание на улице Ухтомского

В Ярославле начался пожар на улице Ухтомского, 7. Здесь находится здание северного линейного управления МВД России на транспорте.

Дым вырывается из-под крыши одноэтажного здания. На месте уже работают спасатели МЧС — к огню подобрались со стороны пожарной лестницы. У здания дежурят машины медицины катастроф.

Дымом заволокло соседние улицы

Дымом заволокло соседние улицы

Анна Ёлкина

Вот так выглядит здание теперь.

Здание теперь только под снос&nbsp;

Здание теперь только под снос 

Анна Ёлкина

Прямая трансляция с места.

Анна Ёлкина

Спустя четыре часа после начала пожара огонь наконец потушили.

Анна Ёлкина

— Пока воюют, бьют стекла на первом этаже, — рассказывают очевидцы.

Видео: Дмитрий Салихов

Анна Ёлкина
Сейчас дым уже белый

Сейчас дым уже белый

Похоже, огонь удалось локализовать, клубы чёрного дыма уже не вырываются из-под крыши.

Анна Ёлкина

Видео: Дмитрий Салихов

Пожар снимали очевидцы и жители окрестных домов.

Анна Ёлкина
Огонь перекинулся на первый этаж&nbsp;

Огонь перекинулся на первый этаж 

Крыша просела.

Анна Ёлкина

— Загорелась кровля, пострадавших нет, угрозы перехода огня на соседние здания нет, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Анна Ёлкина
Пока с огнём справиться не удаётся

Пока с огнём справиться не удаётся

— Крыша уже просела, — передаёт с места очевидец Дмитрий Салихов.

Анна Ёлкина

В главном управлении МЧС сообщение о пожаре получили в 14:00.

Анна Ёлкина
Дым от пожара виден даже в Заволжском районе&nbsp;

Дым от пожара виден даже в Заволжском районе 

Дым виден с другого берега Волги.

Анна Ёлкина
Очевидцы говорят, что крыша может рухнуть

Очевидцы говорят, что крыша может рухнуть

Анна Ёлкина
Когда спасатели прибыли на место, огонь ещё не вырывался из здания

Когда спасатели прибыли на место, огонь ещё не вырывался из здания

Через несколько минут в здание уже было не зайти&nbsp;

Через несколько минут в здание уже было не зайти 

.

Анна Ёлкина
Тушить пожар подключили и собственные силы МВД&nbsp;

Тушить пожар подключили и собственные силы МВД 

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пожарздание МВД
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