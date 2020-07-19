Пожарные выбивали стёкла: в Ярославле сгорело здание МВД

В Ярославле начался пожар на улице Ухтомского, 7. Здесь находится здание северного линейного управления МВД России на транспорте.

Дым вырывается из-под крыши одноэтажного здания. На месте уже работают спасатели МЧС — к огню подобрались со стороны пожарной лестницы. У здания дежурят машины медицины катастроф.