Пожарные выбивали стёкла: в Ярославле сгорело здание МВД

Вот так выглядит здание теперь.
Прямая трансляция с места.
Спустя четыре часа после начала пожара огонь наконец потушили.
— Пока воюют, бьют стекла на первом этаже, — рассказывают очевидцы.
Похоже, огонь удалось локализовать, клубы чёрного дыма уже не вырываются из-под крыши.
Пожар снимали очевидцы и жители окрестных домов.
Крыша просела.
— Загорелась кровля, пострадавших нет, угрозы перехода огня на соседние здания нет, — сообщили в МЧС по Ярославской области.
— Крыша уже просела, — передаёт с места очевидец Дмитрий Салихов.
В главном управлении МЧС сообщение о пожаре получили в 14:00.
Дым виден с другого берега Волги.