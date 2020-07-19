«Шёпот мамы, безумие в глазах отца»: у офиса Фонда милосердия в Ярославле из окна выпал ребёнок

С девочкой, маленькой красавицей двух лет, постоянно разговаривали. Прибежавшую маму убедила не кричать и не плакать, а быстро принести одеяло, взять паспорт и документы дочки. Малышка тяжелела на глазах, но мы продолжали разговаривать с ней, гладить ручки, ножки, успокаивать.

Скорая примчалась через 6 минут. Быстрый первичный осмотр врача, щит, фиксация, осмотр в машине. И все это время шёпот мамы: «Почему? За что?» И безумие в глазах бегущего отца. И ярость. И бессилие. И невозможность что-то изменить. Специалисты разберутся, что и как произошло. Все показания сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних мы дали. Только жизнь уже никогда не останется прежней. Она разделится на до и после.

Ни одна самая заботливая и любящая мама не может 24 часа в сутки находиться рядом с ребёнком: нужно готовить, стирать, убираться. Но мы должны защитить наших детей от этого зла: легкие в открытии пластиковые окна и коварные москитные сетки. Сколько бы ни говорили об этом, но трагедии случаются с ужасающей регулярностью. Друзья, коллеги, знакомые и незнакомые люди, родители, бабушки и дедушки, дяди и тети, поставьте замки на окна, защиту! Спасите наших детей! Сегодня жизнь маленькой девочки в руках врачей. Молимся за ее здоровье и верим.