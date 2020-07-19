Проклятое место: на М-8 под Петровском произошло новое смертельное ДТП с «Рено»

На трассе М-8 в Ярославской области в минувшую субботу, 18 июля, произошла смертельная авария. ДТП случилось, не доезжая Петровска — неподалёку от того места, где 17 июля было трагическое ДТП с военной автоколонной. В субботу здесь с трассы вылетела машина «Рено Логан», за рулём которой сидел 63-летний мужчина, а рядом с ним — 61-летняя пассажирка.

— «Рено» произвел съезд в кювет по ходу движения с последующим наездом на водопропускную трубу, — рассказали о произошедшем в УМВД по Ярославской области. — Водитель с травмами госпитализирован, пассажирка скончалась в машине скорой медицинской помощи, пока её доставляли в больницу.