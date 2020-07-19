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Проклятое место: на М-8 под Петровском произошло новое смертельное ДТП с «Рено»

В аварии в Ярославской области погибла пассажирка легковушки

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Машина вылетела с дороги и затормозила о трубу&nbsp;

Машина вылетела с дороги и затормозила о трубу 

На трассе М-8 в Ярославской области в минувшую субботу, 18 июля, произошла смертельная авария. ДТП случилось, не доезжая Петровска — неподалёку от того места, где 17 июля было трагическое ДТП с военной автоколонной. В субботу здесь с трассы вылетела машина «Рено Логан», за рулём которой сидел 63-летний мужчина, а рядом с ним — 61-летняя пассажирка.

— «Рено» произвел съезд в кювет по ходу движения с последующим наездом на водопропускную трубу, — рассказали о произошедшем в УМВД по Ярославской области. — Водитель с травмами госпитализирован, пассажирка скончалась в машине скорой медицинской помощи, пока её доставляли в больницу.

Полиция начала проверку, выясняя, что послужило причиной этого ДТП.

Напомним, в аварии с военной автоколонной расплющило «Ниву» и помяло «Газель», погибли двое человек, среди них 19-летний парень, недавно ставший отцом.

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ДТПМ-8 «Холмогоры»
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