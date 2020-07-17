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Увезли в больницу: в Ярославле из окна выпала двухгодовалая малышка

ЧП случилось в Ленинском районе города

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Чаще всего дети опираются на москитную сетку, которая легко выпадает

Чаще всего дети опираются на москитную сетку, которая легко выпадает

В Ярославле 17 июля произошло ЧП. Из окна одного из домов по улице Чехова выпала двухгодовалая малышка. Ребенок летел со второго этажа. К счастью, девочка выжила.

— Ребенок госпитализирован с травмами. По предварительной информации, девочка находилась дома под присмотром взрослых. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в полиции Ярославской области. Полиция предупреждает — никогда не держите окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок.

В Ярославской области дети выпадают из окон ужасающе часто. Так, 12 июля из окна квартиры на четвёртом этаже выпал четырёхлетний малыш. 13 июля произошла трагедия: из окна шестого этажа многоквартирного дома в Рыбинске выпал 2-летний ребенок. Кроха умер еще до приезда медиков. 15 июля в Ярославле из окна квартиры на седьмом этаже выпал ребёнок, которому почти два года. На место вызвали медицину катастроф, к счастью, отделался травмами.

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Ярославльребенок выпал из окна
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