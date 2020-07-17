Увезли в больницу: в Ярославле из окна выпала двухгодовалая малышка

В Ярославле 17 июля произошло ЧП. Из окна одного из домов по улице Чехова выпала двухгодовалая малышка. Ребенок летел со второго этажа. К счастью, девочка выжила.



— Ребенок госпитализирован с травмами. По предварительной информации, девочка находилась дома под присмотром взрослых. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в полиции Ярославской области. Полиция предупреждает — никогда не держите окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок.