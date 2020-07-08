Водителя скрутили очевидцы: в Ярославле машина наехала на коляску с маленьким ребёнком

Серьезное происшествие случилось вечером 7 июля в Ярославле. Водитель на иномарке наехал на коляску с четырехлетним ребенком. ДТП произошло на улице 1-я Жилая в районе дома № 13 . В итоге мальчик получил травмы. С места аварии его увезли в больницу.



По данным полиции, за рулём «Хонды» находился 24-летний молодой человек.



— Водитель с места ДТП уехал, но вскоре был задержан очевидцами, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.



Одним из тех, кто участвовал в поимке нарушителя, стал сотрудник вневедомственной охраны, случайно оказавшийся рядом. Он вместе с другими людьми догнал и остановил водителя. Почти сразу на место происшествия подъехали два наряда вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Они передали нарушителя следственно-оперативной группе.

