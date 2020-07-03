«Жизнь ворам, ха-ха-ха!»: появилось видео драки на парковке у ТЮЗа в Ярославле

Как видно по кадрам, его приятель тоже решил подраться. Полицейским пришлось применить силу, чтобы призвать агрессивных мужчин к порядку.

Снимавшие это на видео прохожие решили, что происходящее — это даже весело.

— Бей мусоров! Жизнь ворам, ха-ха-ха! — слышится комментарий за кадром. Правда, при появлении подкрепления, веселиться перестали. — Похоже, пора валить.

Не до смеха будет теперь и буйному ярославцу — за нападение на полицейского ему грозит от 5 до 10 лет. И, конечно, штраф за нарушение парковки.