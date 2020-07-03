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«Жизнь ворам, ха-ха-ха!»: появилось видео драки на парковке у ТЮЗа в Ярославле

Судя по комментариям, снимавшим всё происходящее показалось смешным

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Инцидент попал на видео

Инцидент попал на видео

Появилось видео драки на парковке у площади Юности в Ярославле. Кадры опубликовал паблик «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Видно, что потасовка серьезная — успокаивать полицейским пришлось не одного буйного мужчину, а сразу двух.

Скандал произошёл на парковке 2 июля ночью. Сотрудники ГИБДД отреагировали на жалобы на парковщиков-нарушителей. И приехали выписать штраф. Но припарковавшиеся, похоже, были нетрезвы и набросились на полицейских. Как вчера уточнили в УМВД по Ярославской области, один из нападавших несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, порвал ему форму.

Как видно по кадрам, его приятель тоже решил подраться. Полицейским пришлось применить силу, чтобы призвать агрессивных мужчин к порядку.

Снимавшие это на видео прохожие решили, что происходящее — это даже весело.

— Бей мусоров! Жизнь ворам, ха-ха-ха! — слышится комментарий за кадром. Правда, при появлении подкрепления, веселиться перестали. — Похоже, пора валить.

Не до смеха будет теперь и буйному ярославцу — за нападение на полицейского ему грозит от 5 до 10 лет. И, конечно, штраф за нарушение парковки.

видео: «Жесть Ярославль»

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драка у ТЮЗа
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