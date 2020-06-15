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Происшествия

В Ярославской области сбили 13-летнюю девочку

ДТП произошло на дороге Ярославль — Шопша

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После ДТП пострадавшую девочку увезли в больницу

После ДТП пострадавшую девочку увезли в больницу

В Ярославской области сбили 13-летнюю девочку. ДТП произошло 15 июня в 16:35 на дороге Ярославль — Шопша около поселка Красные Ткачи. За рулём автомобиля «Хёндай», который наехал на ребёнка, находился 58-летний мужчина.

— В результате ДТП девочка госпитализирована с травмами. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС, бригада скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, 9-летний мальчик погиб в прошлый четверг в Рыбинске. Ребёнок утонул в Волге.

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