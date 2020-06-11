Сегодня, 11 июня, в Рыбинске произошла трагедия - в Волге утонул 9-летний мальчик. Как говорят местные жители, он купался с другом. Второй мальчик вышел из воды, а он нет.
- Мальчишка был очень хороший. Всегда любовался, как он под окном у меня на поле с любимой собакой играл, мы с женой говорили, что вот любовь на вечно, - рассказал сосед семьи погибшего ребёнка Михаил Чернов в группе «Подслушано в Рыбинске». - О трагедии узнал после звонка жены - она с ребёнком как раз гуляла. Я прибежал на место. В воде было двое мальчишек - один утонул, второй сумел выбраться. Приехали скорая помощь и МЧС, стояли внизу и просто смотрели на воду. А тот пацан, который сумел выбраться, сидел на берегу метрах в 50-и от них, держался за голову и ревел. Я, устав смотреть на бездействие МЧС и скорой, решил подсказать: «Ребята там ведь живой ребёнок ещё сидит, может в конце концов ему окажите какую-нибудь помощь - у 9-летнего ребёнка на глазах утонул друг». И думаете что я услышал? Сотрудник МЧС ответил с матом: «Да толку им что-то говорить!». Но сотрудники скорой все-таки подошли.
Теперь Михаил намерен добиться наказания для неотзывчивых спасателей.
Тем временем, после случившегося с видеообращением к рыбинцам выступил глава города Денис Добряков.
- Это уже не первый случай за чуть больше, чем 10 дней. Это уже третий маленький человек, который утонул в Рыбинске. Я хочу обратиться к родителям детей - не оставляйте их одних у воды! Думайте, что может произойти! Надо смотреть за детьми! Все время проверяйте, где они находятся. И дети, которые меня сейчас слышат, - не лезьте в воду, сейчас повышенный уровень воды, повышное течение, вода ещё не нагрелась. Всё может произойти. Берегите себя! - сказал Добряков.
Также он отметил, что на внеочередном заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла сразу после трагедии, было решено с завтрашнего дня проводить совместное с УВД и спасателями патрулирование пляжей - для того, чтобы люди не купались в запрещенных местах.
Напомним, буквально 8 июня в Рыбинске утонул 16-летний подросток. А 1 июня в пруду погиб 6-летний ребёнок.