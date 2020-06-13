В Ярославле жители улицы Блюхера стали свидетелями задержания грабителя магазина в Брагино. Произошло это в районе 26-й школы.

— Была стрельба, преступник ранен, — описали происходящее читатели 76.RU, ставшие свидетелями задержания грабителя.

Известно, что мужчина залез в магазин ранним утром. Сработала сигнализация, и на место примчались сотрудники ЧОПа. К этому моменту преступник уже успел сложить награбленное, но убежать — нет.

— Когда он понял, что охрана просто так не даст ему уйти, он попытался напасть на них с отвёрткой, — сообщил источник 76.RU. — Последним пришлось выстрелить из травматического пистолета в ногу грабителю, чтобы обезвредить его.