В Ярославле жители улицы Блюхера стали свидетелями задержания грабителя магазина в Брагино. Произошло это в районе 26-й школы.
— Была стрельба, преступник ранен, — описали происходящее читатели 76.RU, ставшие свидетелями задержания грабителя.
Известно, что мужчина залез в магазин ранним утром. Сработала сигнализация, и на место примчались сотрудники ЧОПа. К этому моменту преступник уже успел сложить награбленное, но убежать — нет.
— Когда он понял, что охрана просто так не даст ему уйти, он попытался напасть на них с отвёрткой, — сообщил источник 76.RU. — Последним пришлось выстрелить из травматического пистолета в ногу грабителю, чтобы обезвредить его.
Как стало известно 76.RU, у мужчины на ноге осталась гематома от резиновой пули.
— Возбуждено уголовное дело по ст 162 УК РФ «Разбой», — рассказали в УМВД России по Ярославской области. — Подозреваемый задержан.
Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы и внушительный штраф.
Ещё один инцидент произошёл накануне в Ярославле на улице Саукова. Там житель одной из многоэтажек стал вести себя неадекватно — мужчина сорвал газовый шланг и заперся в квартире. Люди почувствовали запах газа и вызвали спецслужбы.