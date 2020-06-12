Утро для жителей одного из домов на Саукова началось с паники. Сосед стал вести себя неадекватно — мужчина сорвал газовый шланг и заперся в квартире. Люди почувствовали запах газа и вызвали спецслужбы.



Многие покинули свои квартиры и предпочли дождаться на улице. Приехавшие на место полицейские сумели попасть в квартиру к дебоширу и вывести его.



— Мужчина, задержанный сотрудниками полиции в квартире, госпитализирован, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

