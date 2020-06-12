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На место вызвали газовую службу

На место вызвали газовую службу

Утро для жителей одного из домов на Саукова началось с паники. Сосед стал вести себя неадекватно — мужчина сорвал газовый шланг и заперся в квартире. Люди почувствовали запах газа и вызвали спецслужбы.

Многие покинули свои квартиры и предпочли дождаться на улице. Приехавшие на место полицейские сумели попасть в квартиру к дебоширу и вывести его.

— Мужчина, задержанный сотрудниками полиции в квартире, госпитализирован, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Утечку устранили работники газовой службы.

В феврале прошлого года похожий случай был на проспекте Фрунзе. Ночью мужчина открыл газ и ушёл на улицу. Сложно представить, чем всё могло закончиться, если бы не геройский поступок 21-летнего Стаса Мавренкова и 20-летнего сотрудника МЧС Александра Суханова.

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