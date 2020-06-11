В ярославской инфекционной больнице умерла 17-летняя пациентка с пневмонией

В Ярославле умерла 17-летняя девушка, проходившая лечение в областной инфекционной больнице. Медики уверяют, что у неё было тяжёлое хроническое заболевание.



— Пациентка не была больна коронавирусом, — сообщили в Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Точную причину смерти определит экспертиза.



Как стало известно 76.RU, у скончавшейся девушки во время лечения была выявлена пневмония. Ранее медики сообщали, что пневмоний стало меньше — по сравнению с первым кварталом прошлого года, в этом году самих случаев стало меньше, но больше тех, кто переболел в тяжелой форме. С января по апрель этого года процент смертности составил 21,1 на 100 тысяч населения, а за тот же период 2019 года показатель смертности был 23,7.