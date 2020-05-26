26 мая вторник
СЕЙЧАС +17°С
usd 71.60
eur 77.88
Срочно + 94 новых случая коронавируса в Ярославле

Все новости

Все новости
Здоровье

В ярославском депздраве назвали число умерших от пневмонии с начала 2020 года

Статистику смертности опубликовало правительство региона

1 480
2 Обсудить

Поделиться

Опубликовали уточненные цифры по смертности

Опубликовали уточненные цифры по смертности

В Ярославской области снизилось количество смертей от внебольничных пневмоний, сообщили региональные власти. С января по апрель этого года процент смертности составил 21,1 на 100 тысяч населения, а за тот же период 2019 года показатель смертности был 23,7.

— За первый квартал этого года значительно, на 12 процентов, уменьшилось количество летальных исходов от болезней органов дыхания. Всего от пневмонии за три месяца этого года скончались 43 человека, из них от вирусной пневмонии — 1, от бактериальной — 16, еще 23 — от пневмонии без уточнения возбудителя, — заявили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Напомним, пневмония может быть осложнением коронавирусной инфекции. За последние сутки в Ярославской области выявлен 101 новый случай заражения COVID-19. Среди районов области по количеству заболевших лидируют Ярославль, Рыбинск и Рыбинский район.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусПневмония
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!