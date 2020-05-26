В ярославском депздраве назвали число умерших от пневмонии с начала 2020 года

В Ярославской области снизилось количество смертей от внебольничных пневмоний, сообщили региональные власти. С января по апрель этого года процент смертности составил 21,1 на 100 тысяч населения, а за тот же период 2019 года показатель смертности был 23,7.

— За первый квартал этого года значительно, на 12 процентов, уменьшилось количество летальных исходов от болезней органов дыхания. Всего от пневмонии за три месяца этого года скончались 43 человека, из них от вирусной пневмонии — 1, от бактериальной — 16, еще 23 — от пневмонии без уточнения возбудителя, — заявили в департаменте здравоохранения Ярославской области.