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В Ярославской области сократилось количество случаев пневмонии

В Ярославской области сократилось количество случаев пневмонии

В Ярославской области региональный штаб по коронавирусу привёл статистику по количеству случаев пневмонии. По сравнению с первым кварталом прошлого года, в этом году самих случаев стало меньше, но больше тех, кто переболел в тяжелой форме.

— В первом квартале 2019 года в регионе было зарегистрировано 3223 случая пневмонии. Тяжелое течение наблюдалось у 156 человек. За аналогичный период 2020 года диагностировано 2412 случаев пневмонии, перенесли заболевание в тяжелой форме 252 человека, — констатировали власти.

Напомним, пневмония часто развивается у пациентов с коронавирусом.

А вот в рыбинской больнице лечили женщину с панкреатитом. Когда пациентка была в стационаре, выяснилось, что она заражена коронавирусом. Заболевание у женщины подозревали и раньше, даже взяли тест. Но при поступлении в медучреждение она предпочла скрыть этот факт.

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