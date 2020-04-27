В Ярославской области региональный штаб по коронавирусу привёл статистику по количеству случаев пневмонии. По сравнению с первым кварталом прошлого года, в этом году самих случаев стало меньше, но больше тех, кто переболел в тяжелой форме.

— В первом квартале 2019 года в регионе было зарегистрировано 3223 случая пневмонии. Тяжелое течение наблюдалось у 156 человек . За аналогичный период 2020 года диагностировано 2412 случаев пневмонии, перенесли заболевание в тяжелой форме 252 человека , — констатировали власти.