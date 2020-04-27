В Ярославской области региональный штаб по коронавирусу привёл статистику по количеству случаев пневмонии. По сравнению с первым кварталом прошлого года, в этом году самих случаев стало меньше, но больше тех, кто переболел в тяжелой форме.
— В первом квартале 2019 года в регионе было зарегистрировано
Напомним, пневмония часто развивается у пациентов с коронавирусом.
А вот в рыбинской больнице лечили женщину с панкреатитом. Когда пациентка была в стационаре, выяснилось, что она заражена коронавирусом. Заболевание у женщины подозревали и раньше, даже взяли тест. Но при поступлении в медучреждение она предпочла скрыть этот факт.