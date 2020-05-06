Инженер1:



— Прохожий просто гулял и решил вздремнуть, но не думал бедолага, что заботливые граждане позвонят в полицию, ибо не принято у нас так запросто лежать где попало на улицах. Мне вот интересно, если бы ребёнок подошел случайно, то собака бы его искалечила?



Гость:



— Всё правильно. Не надо без намордника гулять.

Сергей:



— Ну вот, а то писали, что собачка просто полаяла, а она оказывается ещё и покусала. Если собака бегает и кусается, что же с ней делать тогда?



Павел:



— Если вы владелец собаки, будьте так добры — наденьте на неё намордник и гуляйте сколько хотите. А если ваша собака на кого-то начинает бежать, гавкая, то не нужно обижаться, что человек начинает защищаться так, как может. Невозможно предугадать — просто подбежит и полает или подбежит и укусит. Очень часто хожу по частному сектору, и много там собак бродит — и каждый раз идёшь и молишься, чтоб тебя не съели. Так я взрослый человек, может что и придумаю, наклонюсь, камень возьму, как учили, и хорошо, если поможет. А если ребёнок будет идти? Поэтому всё правильно сделал — побежала — застрелил. Сами виноваты. Уже задумываюсь давно купить отпугиватель собак, надеюсь, эта штука работает.

