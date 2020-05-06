В Ярославской области обсуждают громкий случай, который ранее произошел в центре Рыбинска, где полицейский средь бела дня застрелил собаку, после того, как она набросилась на него. Многие люди вступились за сотрудника МВД, обратив внимание на то, что на месте полицейского мог оказаться любой взрослый или ребенок, и в итоге пострадать от нападения бродячего пса.
Мы собрали самые яркие высказывания читателей 76.RU на столь бурную тему:
Елена:
— На видео чётко видно — полицейский подошёл и аккуратно проверил состояние лежавшего на земле человека, после чего в считанные секунды крупная собака начала кидаться на полицейского. Она не просто отогнала его, она целенаправленно несколько раз кинулась на него, укусила и явно намеревалась рвать его зубами дальше. Ждать, пока приедут кинологические службы (а в Рыбинске вообще такие есть?), времени не было, человек защищал свое здоровье. Если бы это был не сильный мужчина в плотной куртке, а ребенок или женщина, такая агрессивная собака нанесла бы непоправимый урон здоровью, и то наверняка нашлись бы доброхоты, которые обвинили их в том, что не так шли, не так посмотрели на собаку и т.д. Совсем зоозащитники ополоумели.
Инженер1:
— Прохожий просто гулял и решил вздремнуть, но не думал бедолага, что заботливые граждане позвонят в полицию, ибо не принято у нас так запросто лежать где попало на улицах. Мне вот интересно, если бы ребёнок подошел случайно, то собака бы его искалечила?
Гость:
— Всё правильно. Не надо без намордника гулять.
Сергей:
— Ну вот, а то писали, что собачка просто полаяла, а она оказывается ещё и покусала. Если собака бегает и кусается, что же с ней делать тогда?
Павел:
— Если вы владелец собаки, будьте так добры — наденьте на неё намордник и гуляйте сколько хотите. А если ваша собака на кого-то начинает бежать, гавкая, то не нужно обижаться, что человек начинает защищаться так, как может. Невозможно предугадать — просто подбежит и полает или подбежит и укусит. Очень часто хожу по частному сектору, и много там собак бродит — и каждый раз идёшь и молишься, чтоб тебя не съели. Так я взрослый человек, может что и придумаю, наклонюсь, камень возьму, как учили, и хорошо, если поможет. А если ребёнок будет идти? Поэтому всё правильно сделал — побежала — застрелил. Сами виноваты. Уже задумываюсь давно купить отпугиватель собак, надеюсь, эта штука работает.
Гость:
— Всё правильно сделал, другого выхода нет.
Гость:
— Всё по Закону, абсолютно. Молодец сотрудник, всё четко сделал.
Сергей Жуков:
— Судя по фото, человеку плохо, а собака не подпускает оказать помощь.
Нашлись и те, кто осуждает действия полицейского, считая, что можно было обойтись и без стрельбы:
Елена Иванова:
— Собаку жаль, хвостом виляла даже после выстрела.
Ольга Савченко:
— Разве угроза кому-то была в лице этого нетрезвого на газоне? Собаку убил за преданность и верность своему хозяину...
Гость:
— Разве нельзя было усыпить, а не убивать.
Мухтар:
— Газовых баллончиков или электрошокера им конечно же не выдают?
Правильно ли поступил полицейский, выстрелив в собаку?
Напомним, вчера соцсетях появились кадры, на которых видно, что в центре Рыбинска проезжавший мимо наряд полиции остановился у лежащего на земле человека. Сотрудники МВД попытались разбудить мужчину, но охранявшая его на тот момент собака набросилась на одного из полицейских, который при попытке защитить себя пристрелил животное.