Камеры городского видеонаблюдения в Рыбинске сняли момент, как сотрудник полиции на площади Дерунова из табельного оружия застрелил собаку. Кадры попали в интернет, после чего в социальных сетях стали требовать, чтобы убийца животного понёс наказание.
— Полицейские видели, что собака не подпускает их, должны были вызвать отлов собак, — уверена рыбинка Ирина Монахова.
Но в МВД объясняют, что их сотрудник не мог поступить иначе.
— Поступило сообщение, что на газоне лежит человек, — сообщили в ведомстве. — Прибывший на место наряд полиции обнаружил мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Рядом с человеком находилась бродячая собака. При попытке выяснить, нуждается ли мужчина в помощи, собака набросилась на полицейского и укусила его за руку. Сотрудник полиции был вынужден использовать табельное оружие, нападавшая нейтрализована.
В итоге полицейскому медики оказали помощь и направили на амбулаторное лечение, а отдыхающему на газоне мужчине выписали административный штраф.