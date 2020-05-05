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Инцидент произошёл в самом центре Рыбинска — на площади Дерунова

Инцидент произошёл в самом центре Рыбинска — на площади Дерунова

Камеры городского видеонаблюдения в Рыбинске сняли момент, как сотрудник полиции на площади Дерунова из табельного оружия застрелил собаку. Кадры попали в интернет, после чего в социальных сетях стали требовать, чтобы убийца животного понёс наказание.

— Полицейские видели, что собака не подпускает их, должны были вызвать отлов собак, — уверена рыбинка Ирина Монахова.

Убийство собаки произошло на глазах у прохожих

Но в МВД объясняют, что их сотрудник не мог поступить иначе.

— Поступило сообщение, что на газоне лежит человек, — сообщили в ведомстве. — Прибывший на место наряд полиции обнаружил мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Рядом с человеком находилась бродячая собака. При попытке выяснить, нуждается ли мужчина в помощи, собака набросилась на полицейского и укусила его за руку. Сотрудник полиции был вынужден использовать табельное оружие, нападавшая нейтрализована.

В итоге полицейскому медики оказали помощь и направили на амбулаторное лечение, а отдыхающему на газоне мужчине выписали административный штраф.

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животныесобакаРыбинск
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