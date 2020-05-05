Камеры городского видеонаблюдения в Рыбинске сняли момент, как сотрудник полиции на площади Дерунова из табельного оружия застрелил собаку. Кадры попали в интернет, после чего в социальных сетях стали требовать, чтобы убийца животного понёс наказание.



— Полицейские видели, что собака не подпускает их, должны были вызвать отлов собак, — уверена рыбинка Ирина Монахова.

