Пока в регионе устраняют последствия сильного ветра. В Борисоглебском районе, например, сложился мост, на строительство которого недавно потратили 20 миллионов рублей.



— В ближайшее время будет создана специальная комиссия, в которую в том числе войдут представители «Ярдорслужбы» и специалисты-мостовики, — рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев. — По итогам обследования сооружения комиссия примет решение по его дальнейшей судьбе. Пока оценить стоимость и возможность ремонта невозможно, о результатах и принятых решениях мы сообщим дополнительно.

