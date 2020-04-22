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На Ярославскую область обрушился ветер порывами до 23 м/с

На Ярославскую область обрушился ветер порывами до 23 м/с

Сегодня на Ярославль обрушился сильный ветер. Его порывы достигали 23 м/c. И непогода не отступает.

— Завтра на территории Ярославской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, — сообщили в МЧС. — Будьте внимательны и осторожны.

Власти говорят, что мост не выдержал порывов ветра

Власти говорят, что мост не выдержал порывов ветра

Пока в регионе устраняют последствия сильного ветра. В Борисоглебском районе, например, сложился мост, на строительство которого недавно потратили 20 миллионов рублей.

— В ближайшее время будет создана специальная комиссия, в которую в том числе войдут представители «Ярдорслужбы» и специалисты-мостовики, — рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев. — По итогам обследования сооружения комиссия примет решение по его дальнейшей судьбе. Пока оценить стоимость и возможность ремонта невозможно, о результатах и принятых решениях мы сообщим дополнительно.

ЧП произошло во дворе дома № 46 по улице Чкалова

В Ярославле в нескольких местах ветер повалил деревья. На «Пятёрке» тополь рухнул на иномарку и расплющил её. На место пришлось выезжать спасателям.

— Выезжало поисково-спасательное подразделение в составе 5 человек, — сообщила пресс-секретарь Центра гражданской защиты Ярославля Ирина Грушникова. — Работали в несколько пил, учитывая размеры дерева. Работа заняла около получаса.

Друзья! Если вы стали свидетелем ЧП, присылайте нам фото и видео случившегося или кадры последствий. Пишите нам в мессенджерах: 8 905 645–92–32 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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