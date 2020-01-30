«Хочу, чтобы не было лжи»: мама девочки, погибшей под колесами автобуса, попросила выложить видео ДТП

Автобус протащил девочек несколько метров по земле Фото: «Аварии Рыбинск» / Vk.com

Видео страшного ДТП в Рыбинске, когда автобус сбил на пешеходном переходе двух девочек, разместили в соцсетях. После аварии одна из школьниц скончалась. Инициатором того, чтобы выложить видео, стали родные погибшей. Причиной стало то, что многие пользователи соцсетей стали винить самих девочек в произошедшем.

— Мы хотим, чтобы не было лжи, что моя дочь с подругой бежали или что их было не видно в темных куртках. На видео видно, что на улице было светло и девочки шли спокойно, — пояснила порталу 76.RU мама погибшей девочки.



На кадрах видеозаписи видно, что девочки действительно идут спокойно. Сначала они перешли по переходу одну дорогу, потом начали переходить другую. В этот момент на них и наехал автобус. Школьницы упали, и их несколько метров протащило по земле.

— Мы начали переходить дорогу по светофору, не посмотрели по сторонам, сделали два шага, и я увидела, как на нас едет автобус. Я закричала, меня по земле под автобусом пронесло несколько метров. Когда автобус остановился, я вылезла из-под него. Смотрю, подруга лежит ногами под автобусом, лицом вниз, не двигается. Меня завели в автобус, приехала скорая, и нас в разных скорых увезли в больницу, — передала слова выжившей в аварии девочки ее знакомая.



Видео: «Аварии Рыбинск» / Vk.com

Напомним, ДТП произошло 28 января около 16 часов 35 минут на улице Крестовой в Рыбинске. Что стало причиной ДТП, пока непонятно. Многие считают, что автобус не успел затормозить из-за скользкой дороги. Сейчас ГИБДД занимается выяснением всех обстоятельств происшествия. На водителя автобуса завели уголовное дело.

