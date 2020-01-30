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Происшествия

«Хочу, чтобы не было лжи»: мама девочки, погибшей под колесами автобуса, попросила выложить видео ДТП

В Ярославской области автобус сбил двух школьниц, одна из них умерла

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Автобус протащил девочек несколько метров по земле

Автобус протащил девочек несколько метров по земле

Видео страшного ДТП в Рыбинске, когда автобус сбил на пешеходном переходе двух девочек, разместили в соцсетях. После аварии одна из школьниц скончалась. Инициатором того, чтобы выложить видео, стали родные погибшей. Причиной стало то, что многие пользователи соцсетей стали винить самих девочек в произошедшем.

— Мы хотим, чтобы не было лжи, что моя дочь с подругой бежали или что их было не видно в темных куртках. На видео видно, что на улице было светло и девочки шли спокойно, — пояснила порталу 76.RU мама погибшей девочки.

На кадрах видеозаписи видно, что девочки действительно идут спокойно. Сначала они перешли по переходу одну дорогу, потом начали переходить другую. В этот момент на них и наехал автобус. Школьницы упали, и их несколько метров протащило по земле.

— Мы начали переходить дорогу по светофору, не посмотрели по сторонам, сделали два шага, и я увидела, как на нас едет автобус. Я закричала, меня по земле под автобусом пронесло несколько метров. Когда автобус остановился, я вылезла из-под него. Смотрю, подруга лежит ногами под автобусом, лицом вниз, не двигается. Меня завели в автобус, приехала скорая, и нас в разных скорых увезли в больницу, — передала слова выжившей в аварии девочки ее знакомая.

Видео: «Аварии Рыбинск» / Vk.com

Напомним, ДТП произошло 28 января около 16 часов 35 минут на улице Крестовой в Рыбинске. Что стало причиной ДТП, пока непонятно. Многие считают, что автобус не успел затормозить из-за скользкой дороги. Сейчас ГИБДД занимается выяснением всех обстоятельств происшествия. На водителя автобуса завели уголовное дело.

Выжившая девочка сильно не пострадала, она находится на амбулаторном лечении. Прощание с погибшей школьницей назначено на 30 января.

Выражаем соболезнования семье девочки.

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ДТПавтобус сбил девочекРыбинск
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КОММЕНТАРИИ (3)

Олег
30 янв 2020 в 10:24

люди, смотрите по сторонам, убеждайтесь САМИ, что ваши действия безопасны!

Коровьев
30 янв 2020 в 10:48

На видео хорошо видно, что автобус еле едет. Скорей всего его понесло на льду при попытке торможения

True
30 янв 2020 в 10:31

- Написал водитель автобуса. Вперёд смотреть надо, а то едут , семечки жрут за рулем и по телефону разговаривают. Тут и слона можно не заметить. Надеюсь посадят этого водятла