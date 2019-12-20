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Происшествия ДТП с тремя погибшими Онлайн-трансляция

В ДТП в Переславле погибли трое сотрудников детского сада

Врачи борются за жизнь воспитательницы

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Машина разбилась от удара&nbsp;

Машина разбилась от удара 

На окружной дороге в Переславле-Залесском сегодня около 13 часов произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 7-й модели, разворачивался на проезжей части и не заметил едущий по дороге грузовой «Мерседес». Как стало известно порталу 76.RU, в ДТП погибли три человека — сотрудники детского сада в Переславле.

Собираем всю информацию в одном месте.

Ольга Прохорова

Врачи говорят, воспитательница в тяжёлом состоянии.

Ольга Прохорова

Врачи борются за жизнь воспитательницы.

Ольга Прохорова

Погибли директор, бухгалтер и водитель детского сада из Переславля.

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ДТППереславль
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