«Кто и за что так издевался над животным?»: в Ростове Великом собаку насадили на арматуру

Страшный и одновременно показательный случай произошёл сегодня в Ростове Великом. Здесь во дворе дома сидел на металлическом штыре беспородный пёс и жалобно выл от боли. Собака не могла выбраться самостоятельно из адского плена, в котором оказалась.
После звонка местных жителей в администрацию приехали сотрудники МЧС, которым пришлось срезать арматуру, чтобы освободить пса.
— Собаку осторожно доставили в клинику вместе со штырём, что позволило не причинить животному дополнительные травмы, — рассказала Татьяна Махонина.
— Арматура удалена ветеринарами, поврежден только слой шкуры, внутренние органы не задеты, собаке оказана вся необходимая медпомощь, — добавил Руслан Ларин.
Люди благодарят спасателей и докторов за спасение пса, но настораживает другое.
— А теперь о том, что настораживает и даже беспокоит. Неужели никто ничего не видел и не слышал? Судя по характеру полученных травм, собаку били и насадили на этот штырь человеческими руками. Трещина в челюсти, удалён один зуб. Даже по фото видно, что животное не могло само запрыгнуть на этот штырь и продырявиться. Собака некрупная и худая, под своим весом она не могла случайно нанести себе такую травму. Кто и зачем так поиздевался над животным? — задаётся вопросом Татьяна Махонина.
Беспокоит и сама арматура во дворе, которую срезали не полностью. Видимо, сотрудникам администрации придётся заняться этим вопросом ещё раз.
Спасённого пса оставили в приюте «Юста».