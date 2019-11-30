30 ноября суббота
СЕЙЧАС +1°С
usd 64.08
eur 70.55
СЕЙЧАС +1°С
usd 64.08
eur 70.55

Все новости

Все новости
Происшествия

«Кто и за что так издевался над животным?»: в Ростове Великом собаку насадили на арматуру

Сотрудники МЧС вырезали пса, попавшего в адскую ловушку

Поделиться

1 774
3 Обсудить
Пёс жалобно скулил от боли&nbsp;

Пёс жалобно скулил от боли 

Страшный и одновременно показательный случай произошёл сегодня в Ростове Великом. Здесь во дворе дома сидел на металлическом штыре беспородный пёс и жалобно выл от боли. Собака не могла выбраться самостоятельно из адского плена, в котором оказалась.

После звонка местных жителей в администрацию приехали сотрудники МЧС, которым пришлось срезать арматуру, чтобы освободить пса.

— Собаку осторожно доставили в клинику вместе со штырём, что позволило не причинить животному дополнительные травмы, — рассказала Татьяна Махонина. 

— Арматура удалена ветеринарами, поврежден только слой шкуры, внутренние органы не задеты, собаке оказана вся необходимая медпомощь, — добавил Руслан Ларин. 

Люди благодарят спасателей и докторов за спасение пса, но настораживает другое. 

— А теперь о том, что настораживает и даже беспокоит. Неужели никто ничего не видел и не слышал? Судя по характеру полученных травм, собаку били и насадили на этот штырь человеческими руками. Трещина в челюсти, удалён один зуб. Даже по фото видно, что животное не могло само запрыгнуть на этот штырь и продырявиться. Собака некрупная и худая, под своим весом она не могла случайно нанести себе такую травму. Кто и зачем так поиздевался над животным? — задаётся вопросом Татьяна Махонина. 

Беспокоит и сама арматура во дворе, которую срезали не полностью. Видимо, сотрудникам администрации придётся заняться этим вопросом ещё раз. 

Спасённого пса оставили в приюте «Юста».

По теме

ТЕКСТ

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
30 ноя 2019 в 21:30

Анна Ёлкина - кончаеная мразь, это не журналист, такие новости писать...

Валерий Абрамов
30 ноя 2019 в 21:15

Почему вы не сообщаете адрес, где это произошло ?

30 ноя 2019 в 23:11

наши любимые менты. ой простите,господа полицейские,, если захотят сильно , то найдут эту мразь в течение суток. ничего не изменилось(хочется верить). главное захотеть.