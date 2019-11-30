«Кто и за что так издевался над животным?»: в Ростове Великом собаку насадили на арматуру

Страшный и одновременно показательный случай произошёл сегодня в Ростове Великом. Здесь во дворе дома сидел на металлическом штыре беспородный пёс и жалобно выл от боли. Собака не могла выбраться самостоятельно из адского плена, в котором оказалась.

После звонка местных жителей в администрацию приехали сотрудники МЧС, которым пришлось срезать арматуру, чтобы освободить пса.

— Собаку осторожно доставили в клинику вместе со штырём, что позволило не причинить животному дополнительные травмы, — рассказала Татьяна Махонина.