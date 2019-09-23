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Вместо дня рождения — похороны: подробности ДТП в Ярославском районе, где погибли двое мужчин

Семье погибших не хватает денег на погребение

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Алексей Хабаров и Иван Рябов из Глебовского погибли на месте ДТП

Алексей Хабаров и Иван Рябов из Глебовского погибли на месте ДТП

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне на трассе М-8 в Ярославском районе. В этой аварии погибли 28-летний Алексей Хабаров и 34-летний Иван Рябов — мужчины из деревни Глебовское, которая находится в пяти километрах от места трагедии. Они были дядей и племянником. У Ивана осталась 13-летняя дочка. Сейчас в их семье — большое горе. Похоронами сейчас занимается супруга Ивана.

— Говорю как есть — сложно с деньгами, — признаётся Екатерина Рябова. — У мальчишек нет никого, только я, брат и дальние родственники, но что-то никто не спешит помочь...

Женщине немного помогли деньгами жители посёлка и друзья, но сумма пока не столь велика, как требуется.

— Они были добрыми и отзывчивыми, всегда помогали чем могли, никогда не бросали в беде, — вспоминает своих родственников Алексей Гончаров. — Алексей всегда ездил аккуратно, поэтому я не понимаю, как это произошло.

У водителя «Чери» Алексея завтра должен был быть день рождения — 29-летие, на которое собирались его родственники и друзья. Вместо этого они придут на похороны.

— Алексей был человеком с большой буквы, — говорит про своего погибшего друга Михаил Шарыпов. — Он всегда смеялся, был на позитиве. Увлекался рыбалкой. Никогда не забывал друзей. Доброжелательный отзывчивый человек, поймёт, выслушает, поддержит.

Водитель и пассажиры «Ниссана» выжили. Как сообщили медики, один до сих пор находится в больнице имени Соловьева в состоянии средней тяжести, второго уже отпустили домой.

ДТП произошло в воскресенье утром в Ярославском районе — столкнулись «Чери» и «Ниссан-Кашкай». Сейчас специалисты Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    23 сен 2019 в 12:46

    Где же подробности аварии, кто нарушил?? Пишите заголовок статьи правильно. Подробностей ни каких, за то про деньги только. А произошло скорей всего следующее: Воитель черри выезжая на трассу из поселка не пропустил Ниссан и получил удар в бок

    Гость
    23 сен 2019 в 13:13

    Все всегда ездят аккуратно, добрые, отзывчивые и всегда всем помогают. Люди добрые, помогите теперь вы.

    Иван
    23 сен 2019 в 12:02

    Ну вы понимаете, что китайский авто - хлам полный