Вместо дня рождения — похороны: подробности ДТП в Ярославском районе, где погибли двое мужчин

Алексей Хабаров и Иван Рябов из Глебовского погибли на месте ДТП

— Говорю как есть — сложно с деньгами, — признаётся Екатерина Рябова. — У мальчишек нет никого, только я, брат и дальние родственники, но что-то никто не спешит помочь...

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне на трассе М-8 в Ярославском районе. В этой аварии погибли 28-летний Алексей Хабаров и 34-летний Иван Рябов — мужчины из деревни Глебовское, которая находится в пяти километрах от места трагедии. Они были дядей и племянником. У Ивана осталась 13-летняя дочка. Сейчас в их семье — большое горе. Похоронами сейчас занимается супруга Ивана.

Женщине немного помогли деньгами жители посёлка и друзья, но сумма пока не столь велика, как требуется.



— Они были добрыми и отзывчивыми, всегда помогали чем могли, никогда не бросали в беде, — вспоминает своих родственников Алексей Гончаров. — Алексей всегда ездил аккуратно, поэтому я не понимаю, как это произошло.



У водителя «Чери» Алексея завтра должен был быть день рождения — 29-летие, на которое собирались его родственники и друзья. Вместо этого они придут на похороны.



— Алексей был человеком с большой буквы, — говорит про своего погибшего друга Михаил Шарыпов. — Он всегда смеялся, был на позитиве. Увлекался рыбалкой. Никогда не забывал друзей. Доброжелательный отзывчивый человек, поймёт, выслушает, поддержит.



Водитель и пассажиры «Ниссана» выжили. Как сообщили медики, один до сих пор находится в больнице имени Соловьева в состоянии средней тяжести, второго уже отпустили домой.



ДТП произошло в воскресенье утром в Ярославском районе — столкнулись «Чери» и «Ниссан-Кашкай». Сейчас специалисты Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

