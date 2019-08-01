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Стала известна причина смерти 23-летней Дарьи Головкиной

Тело девушки обнаружили на дне озера в Ярославле

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Дарья приехала в Ярославль из Иваново

Фото: Дарья Аймасова / Vk.com, Александра Савельева

Стала известна причина смерти 23-летней Дарьи Головкиной, тело которой нашли в воде на Прусовских карьерах.

— Девушка утонула. Причиной смерти стала механическая асфиксия, — уточнил источник 76.RU.

Механическая асфиксия может быть следствием перекрытия дыхательных отверстий или дыхательных путей при закрытии рта, носа и дыхательных путей плотными телами, сыпучими или полужидкими массами, жидкостями.

Напомним, Дарья Головкина пропала в ночь на 27 июля. Девушка отдыхала с друзьями на Прусовских карьерах. Сначала молодёжь веселилась, знакомилась с другими отдыхающими. Ночью Даша с подругами пошла купаться. После этого её никто не видел. Друзья только на утро сообщили, что Дарья пропала. Девушку искали всем городом, водолазы прочёсывали Прусовские карьеры. Вчера днём тело девушки обнаружили.

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пропала Дарья Головкина

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
1 авг 2019 в 16:00

Господа журналисты, уймитесь. Дайте душе покой и пощадите родителей.

1 авг 2019 в 16:56

Без сердечный вы народец.вы даже не русские!Русские так не говорят.она же ребёнок пусть и по ВАШЕМУ законодательству и взрослая!С ваших коментов.и мыслей вы по трупам пойдёте !ведь девченка не ваш родственник!
А давайте так,как в ваш дом придёт Горе вы победитель им и все ваши "друзья " из 76.ру отпишутся и будут стебатся над вами.Что ?не хочется!?знаете в каком обществе прозябаете!
Погано !правда?
Погано.
Но учить вас я не желаю.Не хочу!
Нищие вы на доброту и сострадание!деньги -вот ваша икона!
Обмелел генофонд русский.

Гость
1 авг 2019 в 16:10

Вывод:..надо меньше пить, самоконтроль и не лезть ночью купаться..