Стала известна причина смерти 23-летней Дарьи Головкиной, тело которой нашли в воде на Прусовских карьерах.

— Девушка утонула. Причиной смерти стала механическая асфиксия, — уточнил источник 76.RU.

Механическая асфиксия может быть следствием перекрытия дыхательных отверстий или дыхательных путей при закрытии рта, носа и дыхательных путей плотными телами, сыпучими или полужидкими массами, жидкостями.



Напомним, Дарья Головкина пропала в ночь на 27 июля. Девушка отдыхала с друзьями на Прусовских карьерах. Сначала молодёжь веселилась, знакомилась с другими отдыхающими. Ночью Даша с подругами пошла купаться. После этого её никто не видел. Друзья только на утро сообщили, что Дарья пропала. Девушку искали всем городом, водолазы прочёсывали Прусовские карьеры. Вчера днём тело девушки обнаружили.