«На месте несколько машин скорой помощи»: первые сообщения от спасателей с места серьёзного ДТП

На месте работают врачи скорой и спасатели
Фото: Александр Хорхорин / Жесть Ярославль / Vk.com
Около двух часов назад недалеко от Ярославля произошло серьёзное ДТП: столкнулись «Газель» и экскаватор. Очевидцы сообщают, что авария случилась возле НПЗ в сторону Ярославля.
— На месте несколько машин скорой помощи, — рассказывает Александр Хорхорин, который стал свидетелем ДТП.
От удара кабину «Газели» смяло, а осколки от стёкол разлетелись по проезжей части.
— По ходу, жертвы. Тоже там проезжал. Фара от «Газели» метров на сто улетела вперёд, — пишет в группе «Жесть Ярославль» Олег Мошкин.
— По предварительной информации, пострадавших двое: водитель и пассажир «Газели». Они госпитализированы, — сообщили ярославские спасатели, которые сейчас работают на месте происшествия.
Детали ДТП уточняются.