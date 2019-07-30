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Происшествия

«На месте несколько машин скорой помощи»: первые сообщения от спасателей с места серьёзного ДТП

Авария произошла недалеко от Ярославля два часа назад

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На месте работают врачи скорой и спасатели

Фото: Александр Хорхорин / Жесть Ярославль / Vk.com

Около двух часов назад недалеко от Ярославля произошло серьёзное ДТП: столкнулись «Газель» и экскаватор. Очевидцы сообщают, что авария случилась возле НПЗ в сторону Ярославля.

— На месте несколько машин скорой помощи, — рассказывает Александр Хорхорин, который стал свидетелем ДТП.

От удара кабину «Газели» смяло, а осколки от стёкол разлетелись по проезжей части.

— По ходу, жертвы. Тоже там проезжал. Фара от «Газели» метров на сто улетела вперёд, — пишет в группе «Жесть Ярославль» Олег Мошкин.

— По предварительной информации, пострадавших двое: водитель и пассажир «Газели». Они госпитализированы, — сообщили ярославские спасатели, которые сейчас работают на месте происшествия.

Детали ДТП уточняются.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Олег
30 июл 2019 в 21:35

В сторону Ярославля