«На месте несколько машин скорой помощи»: первые сообщения от спасателей с места серьёзного ДТП

Около двух часов назад недалеко от Ярославля произошло серьёзное ДТП: столкнулись «Газель» и экскаватор. Очевидцы сообщают, что авария случилась возле НПЗ в сторону Ярославля.



— На месте несколько машин скорой помощи, — рассказывает Александр Хорхорин, который стал свидетелем ДТП.



От удара кабину «Газели» смяло, а осколки от стёкол разлетелись по проезжей части.



— По ходу, жертвы. Тоже там проезжал. Фара от «Газели» метров на сто улетела вперёд, — пишет в группе «Жесть Ярославль» Олег Мошкин.

