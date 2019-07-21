«Оставили умирать троих парней»: в Ярославле нашли людей из «Мерседеса», сбежавших с кровавого ДТП

В Ярославле нашли водителя «Мерседеса», который врезался в ВАЗ и сбежал с места ДТП, оставив трёх пострадавших на месте аварии людей. Удар был такой силы, что трое людей из отечественной легковушки потеряли сознание. И, похоже, вместо того, чтобы оказать им помощь, люди из иномарки решили воспользоваться этим и сбежали с места ДТП.

— Уже больше двух недель мой сын лежит на больничной койке, — рассказал отец 19-летнего Али, который сидел в ВАЗе на пассажирском сиденье. — Он до сих пор не может рот нормально открывать, ему кушать тяжело — у него переломана лицевая кость, тяжёлые гематомы. Я каждый день с утра до вечера сижу рядом с ним.



Тем временем полицейские смогли найти владельца «Мерседеса». Вероятно, долго его пришлось искать, потому что автомобиль не стоял на учёте.

— Мы продали этот «Мерседес» три года назад, — уточнил предыдущий владелец «Мерседеса» из Московской области. — Парень, который покупал автомобиль, оформил сделку на свою маму, объяснив тем, что не хочет светиться. На учёт он её так и не поставил. Почти два года он ездил на ней, а мне приходили штрафы и списывались налоги. Только последних на 36 тысяч рублей, ещё и по две тысячи штрафов каждый месяц.

Свидетели ДТП говорят, что догадываются, почему молодо человек не хотел светиться. Они уверяют, что он — бывший сотрудник правоохранительных органов.

— Водитель и пассажиры «Мерседеса» в ту ночь были пьяны, это подтверждают очевидцы, — рассказала мама пострадавшего водителя ВАЗа. — Когда произошло ДТП, они оставили умирать троих молодых парней в машине, которую протаранили и сбежали. Дознаватель и следователь уверяют, что он вину свою признал и сейчас находится под арестом.

