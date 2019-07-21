«Он сбежал, пока мы были без сознания»: в Ярославле ищут скрывшегося с места ДТП водителя иномарки

Очевидцы говорят, что в Мерседесе было несколько людей, но они сбежали с места ДТП
Фото: Подслушано в Ярославле
Семья пострадавших в ДТП ярославцев объявила розыск водителя «Мерседеса» Е-класса, который, как они уверяют, скрылся с места происшествия.
- Само ДТП произошло ещё 4 июля около 2 часов ночи на пересечении проспекта Толбухина и улицы Свободы, - рассказывают они. - Иномарка влетела в наш ВАЗ 10-й модели на бешеной скорости скорости, пролетев на красный свет. Водитель и двое пассажиров ВАЗа потеряли сознание, а люди из «Мерседеса» в этот момент сбежали.
В каком состоянии были водитель и пассажиры «Мерседеса» неизвестнор, но очевидцы говорят, что удар был сильным. Одного из пассажиров отечественной легковушки врачи увезли в больницу в тяжёлом состоянии.
- Машины были сильно помяты, - вспоминают те события очевидцы. - Мелкие детальнки от машин разлетесь по всей улице, шильдик от «Мерседеса» отлетел метров на 20.
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