«Он сбежал, пока мы были без сознания»: в Ярославле ищут скрывшегося с места ДТП водителя иномарки

Семья пострадавших в ДТП ярославцев объявила розыск водителя «Мерседеса» Е-класса, который, как они уверяют, скрылся с места происшествия.



- Само ДТП произошло ещё 4 июля около 2 часов ночи на пересечении проспекта Толбухина и улицы Свободы, - рассказывают они. - Иномарка влетела в наш ВАЗ 10-й модели на бешеной скорости скорости, пролетев на красный свет. Водитель и двое пассажиров ВАЗа потеряли сознание, а люди из «Мерседеса» в этот момент сбежали.



В каком состоянии были водитель и пассажиры «Мерседеса» неизвестнор, но очевидцы говорят, что удар был сильным. Одного из пассажиров отечественной легковушки врачи увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

