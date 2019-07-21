21 июля воскресенье
СЕЙЧАС +16°С
usd 62.87
eur 70.79
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 62.87
eur 70.79

Все новости

Все новости
Происшествия

«Он сбежал, пока мы были без сознания»: в Ярославле ищут скрывшегося с места ДТП водителя иномарки

Очевидцы рассказали подробности случившегося

Поделиться

777
Обсудить

Очевидцы говорят, что в Мерседесе было несколько людей, но они сбежали с места ДТП

Фото: Подслушано в Ярославле

Семья пострадавших в ДТП ярославцев объявила розыск водителя «Мерседеса» Е-класса, который, как они уверяют, скрылся с места происшествия.

- Само ДТП произошло ещё 4 июля около 2 часов ночи на пересечении проспекта Толбухина и улицы Свободы, - рассказывают они. - Иномарка влетела в наш ВАЗ 10-й модели на бешеной скорости скорости, пролетев на красный свет. Водитель и двое пассажиров ВАЗа потеряли сознание, а люди из «Мерседеса» в этот момент сбежали.

В каком состоянии были водитель и пассажиры «Мерседеса» неизвестнор, но очевидцы говорят, что удар был сильным. Одного из пассажиров отечественной легковушки врачи увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

- Машины были сильно помяты, - вспоминают те события очевидцы. - Мелкие детальнки от машин разлетесь по всей улице, шильдик от «Мерседеса» отлетел метров на 20.

Если вы что-то знаете об этом ДТП или располагаете информацией о водителе «Мерседеса», просьба сообщить об этом в редакцию 76.RU по телефону (4852) 66-40-18 или по электронной почте 76@rugion.ru.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

происшествияДТП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!