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Происшествия

«Пункт назначения»: подробности ДТП с лесовозом в Ярославском районе

Очевидцы выложили в соцсеть фотографии аварии

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Грузовик вылетел на обочину

Фото: первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com

Вчера вечером в посёлке Кузнечиха недалеко от Ярославля в аварию попал лесовоз. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Затем грузовик перевернулся. 

— И на противоположной стороне тоже авария перед отбойником, — сообщает автор фото.

О причинах ДТП станет известно позже. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

— Мой страшный сон. Держу дистанцию или стараюсь скорее обогнать. Всегда некомфортно себя чувствую за лесовозами, пожаловалась Анастасия Сизова.

Кто-то в соцсетях, глядя на эти фотографии, вспомнил жуткую аварию с лесовозом в американском фильме ужасов «Пункт назначения». В этом ДТП, скорей всего, никто не пострадал. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

xxx
19 июл 2019 в 07:10

Шайтан Мана