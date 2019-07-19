«Пункт назначения»: подробности ДТП с лесовозом в Ярославском районе

Грузовик вылетел на обочину
Фото: первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com
Вчера вечером в посёлке Кузнечиха недалеко от Ярославля в аварию попал лесовоз. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Затем грузовик перевернулся.
— И на противоположной стороне тоже авария перед отбойником, — сообщает автор фото.
О причинах ДТП станет известно позже. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
— Мой страшный сон. Держу дистанцию или стараюсь скорее обогнать. Всегда некомфортно себя чувствую за лесовозами, пожаловалась Анастасия Сизова.
Кто-то в соцсетях, глядя на эти фотографии, вспомнил жуткую аварию с лесовозом в американском фильме ужасов «Пункт назначения». В этом ДТП, скорей всего, никто не пострадал.
В эти выходные в Ярославской области на трассе столкнулись два грузовика. Одного так помяло, что страшно смотреть.