«Пункт назначения»: подробности ДТП с лесовозом в Ярославском районе

Вчера вечером в посёлке Кузнечиха недалеко от Ярославля в аварию попал лесовоз. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Затем грузовик перевернулся.

— И на противоположной стороне тоже авария перед отбойником, — сообщает автор фото.

О причинах ДТП станет известно позже. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.



— Мой страшный сон. Держу дистанцию или стараюсь скорее обогнать. Всегда некомфортно себя чувствую за лесовозами, пожаловалась Анастасия Сизова.

